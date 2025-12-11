Veniturile Rusiei din exporturile de petrol, la cel mai scăzut nivel din pandemie

Veniturile Rusiei din exporturile de petrol și produse petroliere au coborât în noiembrie la „cel mai scăzut nivel” de la invazia pe scară largă a Ucrainei și de la criza provocată de pandemia de covid-19, a anunțat, într-un raport lunar, Agenţia Internaţională a Energiei (AIE).

AIE arată, în raportul publicat joi, că exporturile de petrol brut și produse petroliere ale Rusiei au scăzut în noiembrie cu 420.000 de barili pe zi, ajungând la 6,9 milioane de barili pe zi, „la cel mai mic nivel de la începutul războiului” și „epidemiei covid”.

În acest context, agenția a transmis că „scăderea volumelor exporturilor, alături de preţuri mai mici, a redus veniturile la 11 miliarde de dolari, cu 3,8 miliarde de dolari mai puţin de la an la an, şi cu 11,4 miliarde de dolari sub media primului semestru din 2022 după invazia Ucrainei”.

Sectorul energetic, considerat motorul economiei ruse, este afectat atât de sancțiunile Occidentului menite să limiteze finanțarea războiului din Ucraina, cât și de intensificarea atacurilor ucrainene din vară asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere.

În noiembrie, exporturile Rusiei de petrol brut au scăzut cu 290.000 de barili pe zi față de octombrie, iar livrările de produse petroliere s-au redus cu 130.000 de barili pe zi.

AIE arată că exporturile maritime prin Marea Neagră au scăzut cu 42%, ajungând la 910.000 de barili pe zi, fiind „penalizate de recente atacuri ucrainene” care au vizat nave și instalații ale „flotei fantomă”, folosite pentru a ocoli sancţiunile internaţionale. AIE apreciază că Turcia și India par „principalele două destinații afectate de această scădere”.

Drone ucrainene au lovit, miercuri, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, aflat în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, în timp ce se îndrepta spre portul Novorossiisk.

Iar joi, după un atac aerian masiv asupra mai multor regiuni din Rusia, Kievul a anunțat că dronele sale au lovit o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică, aflată la peste 1.200 de kilometri de Ucraina.