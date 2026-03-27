Venirea lui Gheorghe Hagi la echipa națională nu e sigură. Ioan Becali: Doar speculații. Am luat masa cu el

Discuțiile privind viitorul echipei naționale a României aduc în prim plan numele lui Gheorghe Hagi. Ioan Becali a făcut declarații despre posibile oferte și condițiile în care fostul internațional ar putea accepta funcția de selecționer.

După înfrângerea României, scor 0-1 cu Turcia, au apărut discuții despre viitorul băncii tehnice a echipei naționale. Cel mai probabil, Mircea Lucescu ar urma să-i părăsească pe “tricolori”.

În aceste condiții, numele lui Gheorghe Hagi, fără angajament în prezent, a fost menționat ca posibilă variantă pentru preluarea funcției de selecționer.

Referitor la această posibilitate, impresarul Ioan Becali a declarat că nu există o decizie clară în acest moment și că informațiile din spațiul public sunt, în opinia sa, speculații.

„S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva.

Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții”, a declarat Ioan Becali.

Ioan Becali a spus că situația rămâne deschisă și că o eventuală ofertă din partea unui club ar putea schimba planurile lui Gheorghe Hagi, în funcție de momentul în care aceasta apare.

„Poate să vină și Ilie Dumitrescu sau cine o vrea, dacă eu îi găsesc o ofertă de milioane, credeți că Hagi mai vine la echipa națională? Asta dacă nu cumva și-a dat cuvântul în fața conducerii Federației. Totuși, dacă vine o ofertă într-o săptămână… După nu mai garantez! Totuși, el e om de cuvânt, și dacă l-a oferit către FRF…”, a mai spus Ioan Becali, potrivit fanatik.ro.

Gheorghe Hagi a mai ocupat funcția de selecționer al României în anul 2001. Mandatul său a fost unul scurt, cu doar patru partide pe banca tehnică a naționalei.

Perioada s-a încheiat după barajul pierdut în fața Sloveniei, moment în urma căruia Hagi a părăsit funcția de selecționer al echipei naționale.

Altfel, după partida Turcia – România, scor 1-0, disputată la Istanbul, în presa din Turcia au apărut acuzații la adresa lui Florin Tănase. Potrivit jurnaliștilor, jucătorul ar fi avut o altercație puternică în vestiar cu un coechipier și, la un moment dat, ar fi aruncat un scaun în direcția acestuia, fără însă să îl lovească.

Ulterior, Federația Română de Fotbal (FRF) a reacționat printr-un comunicat oficial, respingând ferm aceste informații și precizând că nu a existat niciun conflict în vestiar, atmosfera fiind una normală.

"Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală! Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare. După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului. Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri", a transmis FRF, pe pagina oficală de Instagram a echipei naționale.