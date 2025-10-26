Vampirii de la Mogoșoaia, povestea bizară a unui bal masonic din 1932

În primăvara anului 1932, un bal secret organizat în Palatul Mogoșoaia a stârnit panică, zvonuri și teorii bizare în presa interbelică. Aristocrați, diplomați și masoni ar fi participat la un ritual ocult, transformat peste noapte într-o legendă urbană despre „vampirii de la Mogoșoaia”.

Într-o epocă în care România interbelică se credea cosmopolită, dar trăia încă sub fascinația misterului și a lumii de dincolo, Palatul Mogoșoaia devenise, pentru o noapte, centrul unui scandal care a amestecat aristocrația, francmasoneria și ocultismul.

Ziarele de senzație, precum Universul, Dimineața sau Curentul, au titrat a doua zi:

Era epoca balurilor mascate, a intrigilor diplomatice și a cercurilor secrete. Dar ceea ce s-ar fi petrecut în noaptea de 14 spre 15 mai 1932 a depășit orice convenție mondenă.

Potrivit relatărilor de epocă, evenimentul a fost organizat de un grup restrâns de aristocrați bucureșteni, printre care se numărau membri ai familiilor Cantacuzino, Lahovary și Știrbei. Lista invitaților ar fi inclus câțiva diplomați străini, ofițeri francezi și chiar un reprezentant al Legației Italiei la București.

Tematica balului – „Noaptea vechilor inițiați” – a fost interpretată ca un omagiu adus artei și simbolismului medieval, dar presa avea să spună că în spatele petrecerii se ascundea o întrunire masonică secretă, la care au fost aduse obiecte cu încărcătură ezoterică: candelabre cu pentagrame, cruci inversate și un misterios sigiliu al lui Solomon.

Martorii au povestit că sala mare a palatului fusese decorată cu draperii roșu-închis și simboluri oculte, iar participanții purtau măști în formă de lupi, lilieci și corbi.

Ceea ce a transformat balul de la Mogoșoaia dintr-o simplă excentricitate de epocă într-un scandal național au fost zvonurile apărute în dimineața următoare.

Un servitor al palatului ar fi povestit reporterilor de la Curentul că în miezul nopții, după un toast ciudat, „unul dintre domnii cu mască de corb” ar fi fost așezat pe o masă din mijlocul sălii și ar fi fost „atins cu un pumnal pe piept, într-un ritual de sânge”.

„Toți erau în cerc, cântau încet, iar lumina era roșie ca focul”, ar fi declarat anonim servitorul.

Firește, niciun participant nu a confirmat vreodată versiunea. Dar Bucureștiul interbelic, avid de povești cu mister, a transformat episodul într-un scandal mistic.

Câteva publicații de stânga au scris că „în noaptea de la Mogoșoaia, burghezia decadentă a imitat ritualuri de inspirație luciferică”, iar clerul ortodox a cerut anchetarea evenimentului de către autorități.

Poliția Capitalei a deschis o investigație discretă, dar nimeni nu a fost inculpat. Într-un raport din 1932, inspectorul-șef menționa doar:

„Nu s-au descoperit elemente de natură penală, ci doar o manifestare mondenă cu caracter ezoteric, închisă publicului.”

Cu alte cuvinte, dosarul a fost închis fără concluzii, dar nu și fără urmări. Presa a continuat să scrie luni întregi despre „blestemul de la Mogoșoaia”.

Câțiva participanți s-ar fi îmbolnăvit subit în lunile care au urmat. Unul ar fi murit de pneumonie, altul ar fi părăsit țara brusc. Coincidențe, desigur — dar pentru opinia publică de atunci, „dovada” că acolo se întâmplase ceva necurat.

Sintagma „vampirii de la Mogoșoaia” a apărut pentru prima dată într-un articol satiric semnat de Pamfil Șeicaru, care ironiza tendința aristocrației de a flirta cu ocultismul și cu ideile mistice aduse din Paris și Viena.

„Dacă boierii noștri nu pot conduce țara, măcar să conducă spiritele morților”, scria acid ziaristul, într-o vreme în care masoneria, teosofia și societățile discrete provocau suspiciuni în întreaga Europă.

Cu timpul, expresia a devenit legendă urbană. Generațiile următoare aveau să vorbească despre „vampirii de la Mogoșoaia” ca despre o confrerie secretă, un cerc de inițiați care s-ar fi întâlnit o dată pe an, în taină, pentru a „reînnoi jurământul sângelui”.

Desigur, istoricii nu au găsit nicio dovadă concretă. Dar între mit și realitate, povestea a prins rădăcini adânci.

Ridicat la începutul secolului al XVIII-lea de Constantin Brâncoveanu, palatul era deja un loc al simbolurilor. În perioada interbelică, restaurat de Martha Bibescu, Mogoșoaia a devenit un salon cultural al elitei europene – un loc unde se întâlneau artiști, diplomați și scriitori din toată lumea.

Martha însăși era pasionată de mistere și simboluri bizantine. Unele cronici literare au speculat că balul din 1932 ar fi fost o reconstituire teatrală inspirată de vechi ritualuri inițiatice, nu o manifestare ocultă propriu-zisă.

Dar odată ce ziarele au folosit cuvântul „vampiri”, adevărul a dispărut sub straturi de imaginație.