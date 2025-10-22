Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod – Volumul 3: „Între tron și popor – labirintul puterii și prețul trădării”

După paginile dedicate anilor formării și după mărturia diplomatică de la Conferința de Pace de la Paris, cel de-al treilea volum din „Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod” aduce cititorul în inima zbuciumată a perioadei interbelice – o epocă a speranțelor și a tensiunilor, a puterii și a trădării.

Sub titlul „Între tron și popor – labirintul puterii și prețul trădării”, Alexandru Vaida-Voevod oferă o perspectivă directă asupra vieții politice românești, surprinzând culisele deciziilor, conflictelor și compromisurilor care au definit destinul unei națiuni aflate între ideal și realitate.

Politician, diplomat și vizionar, Vaida-Voevod devine un martor incomod al istoriei. Cu luciditate și curaj, el dezvăluie mecanismele puterii, loialitățile fragile și alianțele schimbătoare care au marcat România interbelică. În paginile volumului se simte presiunea momentelor-cheie: confruntările dintre partide, relațiile complicate dintre Rege și guverne, lupta pentru menținerea echilibrului între democrație și autoritarism.

Aceste memorii sunt o confesiune despre prețul pe care îl plătește oricine alege să slujească o idee într-o lume guvernată de interese și compromisuri.

Cu acest volum, seria „Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod” intră în centrul unei epoci care a modelat România modernă, o epocă plină de pasiuni politice, frământări și revelații umane.

Volumul 3 – „Între tron și popor – labirintul puterii și prețul trădării” este disponibil de joi, 23 octombrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la prețul de 40 de lei.