Alexandra Velniciuc, ținta criticilor după mesajul trimis la moartea lui Horia Moculescu: Știam că mă va aștepta

Alexandra Velniciuc, ținta criticilor după mesajul trimis la moartea lui Horia Moculescu: Știam că mă va așteptaHoria Moculescu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Trupul neînsuflețit al compozitorului Horia Moculescu a fost depus vineri în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, într-o ceremonie restrânsă la care au participat doar cei mai apropiați prieteni și colaboratori.

Alexandra Velniciuc, actriță și prietenă apropiată a compozitorului timp de 19 ani, a anunțat evenimentul și s-a ocupat, alături de Nidia Moculescu, de toate detaliile legate de înmormântare. Cu toate acestea, ea a fost criticată de fanii compozitorului pe rețelele de socializare.

Alexandra Velniciuc, despre Horia Moculescu

Actrița a povestit despre legătura pe care a avut-o cu Horia Moculescu și despre modul în care a fost primită cu reacții dure după ce a publicat un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale.

„Cum să fiu? Așa cum suntem toți, cei care l-am iubit. Cred că de astăzi viața noastră, a tuturor celor care i-am fost apropiați, va fi altfel. Va fi altfel pentru că el era o forță. El ne capacita pe toți să ne vedem, să vorbim, să ne avem aproape și ne va lipsi”, a declarat Alexandra Velniciuc.

„N-am simțit că trebuie să spun mai mult”

Actrița a fost criticată de fanii compozitorului, care au considerat că aceasta a scris mult prea puțin despre omul cu care a colaborat și cu care a fost prietenă ani întregi. Ea a ținut să ofere câteva explicații după valul de „hate” pa care l-a primit pe Internet.

„Eu cred foarte mult în discreție. Și nu-mi place să-mi expun viața și sufletul decât atunci când sunt pe scenă. Nu am simțit că trebuie să spun mai mult, pentru că nu aș fi găsit cuvintele potrivite. Cred că într-un simplu mulțumesc am cuprins tot. Și el știe mai bine!”, a adăugat Alexandra.

Legătura dintre cei doi a fost adâncă, iar Alexandra a fost alături de Horia până în ultimele momente. Ea a spus că știa că marele compozitor nu va mai trăi mult. „Știam că se va întâmpla așa, știam că mă va aștepta. M-am rugat doar să-i fie trecerea ușoară și să se ducă fără să se chinuie. Și așa a fost”, a spus actrița, vizibil emoționată.

A fost alături de Nidia Moculescu

În timpul internării la Matei Balș, Alexandra a sprijinit-o constant pe Nidia Moculescu și s-a implicat activ în toate pregătirile pentru comemorare.

„I-am fost alături Nidiei ca un om care a promis că-i va fi alături permanent. Și tot ce voi putea face pentru Nidia, s-o ajut, dacă ea îmi va cere, asta voi face. Pentru că așa simt că-i normal și pentru că, în general, sunt un om care sare la greu”, a explicat Alexandra pentru Cancan.

Chiar și în aceste momente grele, actrița a spus că nu caută laude sau recunoștință: „O fac pentru că așa simt. Eu împing vagoane când cred în oameni și mi se pare firesc să fac asta.”

