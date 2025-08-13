Vremea

Val de foc peste România. Meteorologii au emis Cod galben de caniculă

Din cuprinsul articolului

În următoarele ore, căldura pune stăpânire pe mai multe județe din țară. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben pentru caniculă, valabilă miercuri, între orele 12:00 și 21:00, în regiunile Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

Un nou episod de caniculă

În aceste zone, temperaturile vor fi foarte ridicate, iar disconfortul termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor valoarea critică de 80 de unități.

Maximele zilei se vor situa între 33 și 36 de grade Celsius, avertizează Administrația Națională de Meteorologie.

Temperaturi ridicate spre finalul lunii

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Temperaturile vor varia semnificativ, cu diferențe mai mari în regiunile vestice și sudice ale țării. În primele două săptămâni, deficitul de precipitații va fi accentuat, afectând mai ales zonele montane și regiunile deja afectate de secetă.

Până luni, în est și sud-est valorile termice se vor situa aproape de normal, în timp ce în vest acestea vor fi peste mediile climatologice. De asemenea, ploile vor lipsi în acest interval.

Căldură,

Căldură. Sursa foto: Arhiva EVZ

Între 18 și 25 august, temperaturile vor crește semnificativ în majoritatea regiunilor, cu abateri termice mai mari în vest și sud-vest. În est și sud-est, cantitățile de ploaie vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, însă în vest și nord-vest seceta se va agrava din cauza lipsei precipitațiilor, arată ANM.

Caniculă la început de toamnă. Ultimele vești de la ANM

Pentru perioada 25 august – 1 septembrie, regiunile estice și sud-estice vor avea temperaturi apropiate de mediile climatologice, în timp ce restul țării, în special sud-vestul, va înregistra valori termice peste normal. Precipitațiile vor fi în general în limite normale, fără variații majore.

La începutul lunii septembrie, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pe întreg teritoriul. Ploile vor fi în cantități normale pentru această perioadă, fără excese sau lipsuri importante. Această tendință de temperaturi ridicate se va păstra și în săptămânile ce urmează.

