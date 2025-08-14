Actualitate Val de căldură în Cipru, cu temperaturi ce pot ajunge la 45 de grade







Cipru este o destinație turistică atractivă pentru români, fiind apreciată atât pentru costurile avantajoase, cât și pentru frumusețea exotică a insulei. Din păcate, turiștii români care au decis să-și petreacă vacanța în această perioadă pe insulă se vor confrunta cu temperaturi extrem de ridicate, care vor fi greu de suportat.

Cipru se confruntă cu un val de căldură, cu temperaturi care pot ajunge până la 45 de grade Celsius în zonele centrale ale insulei, anunță meteorologii. Joi, în interiorul insulei, mercurul din termometre ar putea atinge această valoare record.

Miercuri, în satul Lefkara, situat la circa 20 de kilometri de coastă, o stație meteorologică a raportat o temperatură extremă de 46,1 grade Celsius.

Autoritățile meteorologice din Cipru au emis o nouă avertizare de caniculă, vizând în special regiunile interioare și cele montane. Zonele de coastă beneficiază de o briză marină care face temperaturile mai suportabile, acestea fiind estimate în jur de 38 de grade Celsius.

Autoritățile din Cipru au anunțat prelungirea interdicției privind munca în aer liber, în contextul unei avertizări meteo de cod roșu emisă pentru temperaturi extreme. Meteorologii prognozează că termometrele vor urca până la 45 de grade Celsius în zonele interioare ale țării, marcând cea mai ridicată temperatură înregistrată în acest an.

Avertizarea este valabilă între orele 11:00 și 17:00, perioadă în care autoritățile solicită prudență maximă. Departamentul silvic a emis, de asemenea, cod roșu de incendii forestiere și a subliniat că orice acțiune care ar putea provoca un incendiu reprezintă o infracțiune sancționată sever.

Oamenii sunt îndemnați să evite orice comportament care ar putea favoriza izbucnirea unui incendiu și să raporteze imediat orice semn de fum sau foc la numerele de urgență 1407 (departamentul silvic) și 112 (pompieri).

În paralel, departamentul de inspecție a muncii a extins restricțiile pentru activitățile desfășurate în aer liber. Astfel, lucrările în aer liber sunt interzise între orele 11:00 și 17:00 în zonele afectate de cod roșu, inclusiv în regiunile situate la peste 10 kilometri de coastă cu altitudini sub 300 de metri și în zonele montane cu altitudini de peste 1.150 de metri, informează cyprus-mail.com.