Prognoza meteo, 13 august. Temperaturi sufocante în majoritatea județelor. Când se schimbă vremea

Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei sunt așteptate temperaturi foarte ridicate, cu episoade de caniculă și disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil în zonele montane, iar în restul teritoriului va predomina seninul. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate în sudul Banatului.

Valorile maxime ale temperaturii se vor încadra între 26 și 36 de grade Celsius, în timp ce minimele vor varia de la 9 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei până la 23 de grade în Dealurile de Vest.

În București, vremea va fi deosebit de caldă în următoarele ore. Cerul va rămâne predominant senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile vor urca până la valori de 33–34 de grade Celsius, ceea ce va accentua senzația de căldură în orele de amiază. Minimele vor fi cuprinse între 16 și 19 grade.

Până pe 18 august, estul și sud-estul țării vor înregistra temperaturi apropiate de valorile normale pentru mijlocul lunii august, în timp ce în restul regiunilor, mai ales în vest, valorile termice vor depăși media climatologică..

Între 18 și 25 august, vremea se va încălzi accentuat în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri termice în vest și sud-vest. În est și sud-est, cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de normal, însă în vest și nord-vest lipsa ploilor va continua, accentuând seceta, arată ANM.

În perioada 25 august – 1 septembrie, în regiunile estice și sud-estice se vor înregistra temperaturi apropiate de valorile medii specifice acestei perioade, în timp ce în restul țării, în special în sud-vest, se vor menține temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de media intervalului, fără manifestări meteo de intensitate ridicată.