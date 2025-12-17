Val de arestări la Baku. Ce spun autoritățile și ce susțin jurnaliștii acuzați

Un proces penal care vizează 12 jurnaliști din Azerbaidjan a început la Baku, după o serie de arestări care au avut loc la sfârșitul anului 2024 și pe parcursul anului 2025, potrivit Meduza.

Cazul a atras atenția organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și pentru libertatea presei, care au urmărit evoluția anchetei și a procedurilor judiciare.

Autoritățile azere susțin că dosarul are la bază infracțiuni economice, în timp ce cei acuzați resping acuzațiile.

Dosarul a început pe 6 decembrie 2024, când șase membri ai redacției instituției media independente Meydan TV au fost reținuți de autoritățile azere. Este vorba despre jurnaliștii Aynur Gambarova, Aytaj Akhmedova, Khayal Agaev, Aysel Umudova, Ramin Jabrayilzade și Natik Javadly.

În aceeași zi, a fost arestat și Ulvi Tahirov, director adjunct al Școlii de Jurnalism din Baku.

Potrivit anchetatorilor, cei reținuți ar fi fost implicați în activități de introducere ilegală de valută în țară. Toți cei șapte au fost plasați în detenție preventivă, iar cazul a fost încadrat inițial ca o anchetă privind contrabanda cu valută.

Ancheta a fost extinsă în februarie 2025, odată cu arestarea lui Shamshad Agaev, redactor-șef al publicației arqument.az și colaborator constant al Meydan TV, precum și a jurnaliștilor independenți Nurlan Gahramanli și Fatima Movlamly.

În luna mai, autoritățile au reținut-o pe Ulviyya Ali, fost corespondent la Vocea Americii, iar în august a fost arestat și fotoreporterul independent Ahmed Mukhtar.

Astfel, numărul total al inculpaților a ajuns la 12. După finalizarea investigației, în august, poliția din Baku a adăugat noi capete de acuzare.

Pe lângă contrabanda cu valută, jurnaliștii sunt acuzați de activitate antreprenorială ilegală, evaziune fiscală, fals și spălare de bunuri obținute prin mijloace considerate ilegale.

Conform Codului Penal al Azerbaidjanului, aceste infracțiuni pot fi sancționate cu pedepse de până la 12 ani de închisoare.

Toți cei 12 jurnaliști au respins acuzațiile formulate de procurori. Aceștia au declarat că dosarul penal este legat de activitatea lor profesională și că urmărirea penală are motivații politice.

„Respingem toate acuzațiile și considerăm că acest proces este o reacție la activitatea noastră jurnalistică”, au transmis inculpații prin intermediul avocaților lor.

La ședința preliminară din 15 decembrie, instanța a respins majoritatea cererilor formulate de apărare. Printre acestea s-au numărat solicitările de a permite filmarea ședințelor de judecată, de a înlocui detenția preventivă cu arest la domiciliu și de a înceta procesul pe motive reabilitative.

Avocații au mai declarat că nu au avut acces complet la materialele dosarului și că timpul acordat pentru studierea acestora a fost insuficient.

Înainte de începerea procesului, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a cerut autorităților azere „eliberarea imediată a celor 12 jurnaliști, precum și a tuturor profesioniștilor din presă afectați de măsurile luate împotriva presei independente”.

Organizația a precizat că, în prezent, cel puțin 24 de jurnaliști se află în detenție în Azerbaidjan în legătură cu activitatea lor profesională.

Meydan TV a fost fondată în 2013 de apărătorul drepturilor omului Emin Milli și are sediul editorial la Berlin.

Publicația difuzează conținut în limbile azeră, rusă și engleză. Site-ul Meydan TV a fost blocat în Azerbaidjan în anul 2017.