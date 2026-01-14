Văduva lui Dani Vicol, mesaj pentru Mario Iorgulescu: Mi-aș dori să-l omor cu mâinile mele

Melek, văduva lui Dani Vicol, a oferit primele declarații pentru Cancan după interviul neașteptat a lui Mario Iorgulescu. Ea a povestit despre tragedia care i-a distrus viața și despre lupta sa pentru dreptate, la aproape șapte ani de la accidentul mortal provocat de fiul lui Gino Iorgulescu.

Melek a povestit despre pierderea soțului ei, despre anii de procese și despre sentimentul că adevărul încă este ocolit. Dani Vicol avea 24 de ani în momentul în care și-a pierdut viața, în noaptea de 8 septembrie 2019, după ce mașina condusă de Mario Iorgulescu a intrat violent în autoturismul său, în București.

În acea noapte, Mario Iorgulescu se întorcea de la o petrecere și s-a urcat la volan cu o alcoolemie ridicată. Impactul a fost fatal pentru Dani Vicol, un tânăr aflat la început de drum, proaspăt căsătorit. De atunci, cazul a generat anchete complicate, expertize medicale, controverse și întârzieri care au adâncit durerea familiei victimei.

Melek a explicat că, deși a primit despăgubiri de peste 300.000 de euro, nicio sumă de bani nu poate șterge pierderea suferită. Aceasta a precizat că banii au fost investiți în proprietăți, terenuri și afaceri, respingând ferm ideea că ar fi acceptat vreo formă de „tăcere cumpărată”.

Pentru ea, problema nu este una financiară, ci una de responsabilitate. Văduva lui Dani Vicol a spus că își dorește ca Mario Iorgulescu să răspundă pe deplin pentru faptele sale și ca dosarul să nu mai fie tratat diferit din cauza numelui implicat.

„Mi-aș dori să-l omor cu mâinile mele. În sinea mea, în sufletul meu, vreau doar să fiu împăcată și să știu că am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru un om care este în pământ și nu poate să își ia apărarea.”

Melek a explicat că aceste cuvinte reflectă suferința unui om care a fost nevoit să lupte singur, ani la rând, cu un sistem pe care îl percepe ca fiind nedrept. „Vreau să fiu liniștită față de mine și față de Dumnezeu și față de el că nu am tăcut, că am făcut tot ce mi-a stat în putință și că nu m-am lăsat.”

Ea a mai spus că interviul lui Mario Iorgulescu n-a impresionat-o și că lupta continuă. Nu pentru bani, nu pentru expunere mediatică, ci pentru ca moartea soțului ei să nu fie redusă la un dosar amânat și pentru ca legea să fie aplicată fără excepții.