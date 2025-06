Social Vacanță în Kavala. Prețurile pentru o săptămână de cazare







Turiștii români care deja au plecat în vacanță explică exact care au fost costurile acestora, iar una dintre locațiile vizate este Kavala, unul dintre cele mai apropiate orașe de România.

Kavala, o destinație accesibilă

Orașul este foarte aproape de granița cu Bulgaria, și se ajunge la el chiar și în 8 ore. Unul dintre turiștii care a fost acolo a explicat și care sunt prețurile. ”Am stat 6 nopți în Kavala, am plătit pentru un apartament cu 2 dormitoare, living, baie, bucătărie, terasa și parcare, 2900 lei, cu tot cu banii agenției (online).

Am plecat la ora 9 din București și am ajuns la ora 19 în Kavala, cu vreo 5 opriri, pe ruta București-Veliko T-Kavala. Cazarea a fost la vreo 3 km de centru, la 5 min de o plajă, la 10 minute de o alta, mers pe jos... Am vizitat și plaje private în apropiere. La unele se plătea 3 euro intrarea de persoană, la altele trebuia consumație, fără plată. În general cafeaua costa 4,5 euro, apa 0,50 euro. Am mâncat în centru, am găsit un restaurant unde scria ceva în românește, fata de acolo fiind româncă.

Nu știu dacă pot specifica numele restaurantului. Mâncarea proaspătă și accesibilă la preț, berile în jur de 4 euro și la halba 4,5 euro. Am mâncat și Gyros din alte părți... Taxiul 5 euro de la cazare până în centru... Drumul a fost lejer... Ne-am întors prin Sofia... Mai lung drumul, dar se circulă mai bine... Am așteptat la pod să intrăm în țară 35 minute. Am făcut cumpărături și din market, prețuri bune”, a scris acesta.

Unde se mănâncă cel mai bun gyros

Pe de altă parte, cel mai bun gyros ar fi la 15 minute de oraș. ”Cel mai bun gyros pe care l-am mâncat vreodata a fost în Nea Karvali, la 10-15 min de Kavala, cu mașina.

În 2024 era 2.5€ un gyros, și era nemaipomenit de bun. Iar în Kavala am mâncat cea mai bună turtă dulce la Kostandinos (așa cred că îl cheama pe om), pe drumul cu piatră cubica, ce urcă spre cetatea medievală și vedere spre port”, a explicat altcineva.