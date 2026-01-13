Utilajul gigant care va schimba Autostrada Sibiu–Pitești a ajuns în România

Primul utilaj de foraj de tip TBM (Tunnel Boring Machine) destinat construcției unui tunel rutier de autostradă în România a ajuns în Portul Constanța, marcând o premieră tehnologică pentru infrastructura rutieră națională, potrivit Ministerului Transporturilor.

Anunțul a fost făcut luni seara de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a precizat că este vorba despre echipamentul ce va fi utilizat la Tunelul Poiana, de pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1).

Tunelul Poiana va deveni primul tunel rutier de autostradă din România realizat prin forare mecanizată cu TBM, o tehnologie diferită de metoda clasică NATM (New Austrian Tunnelling Method), utilizată până acum la celelalte tuneluri rutiere din țară. Utilajul este proiectat să străpungă muntele în condiții de siguranță și cu un nivel ridicat de precizie, fiind adaptat terenului dificil din zona montană a Carpaților.

Potrivit oficialului din Transporturi, în cursul nopții, începând cu ora 23:00, au fost puse în mișcare primele transporturi agabaritice care includ componente ale instalației.

Acestea au plecat din Portul Constanța către un depozit din județul Călărași, unde echipamentele vor fi verificate și depozitate temporar. Ulterior, în funcție de condițiile meteo și de stadiul lucrărilor din șantier, elementele TBM vor fi transportate la punctul de montaj, în zona portalului tunelului dinspre Pitești.

TBM-ul destinat Tunelului Poiana are un diametru de 12,49 metri și va fi folosit pentru realizarea celui mai lung tunel de pe Autostrada Sibiu–Pitești. Doar primele trei transporturi au avut mase impresionante, de 101, 131 și 180 de tone, cu dimensiuni ce au ajuns până la 7,5 metri.

În total, logistica mutării utilajului presupune 97 de transporturi speciale, care vor deplasa componente cu o greutate cumulată de peste 3.160 de tone. Operațiunea se va întinde pe parcursul mai multor zile și ar urma să fie finalizată în cursul acestei săptămâni.

Lucrările pregătitoare pentru realizarea portalurilor celor două galerii ale tunelului și pentru zonele de acces ale TBM-ului au fost deja încheiate, iar proiectul a intrat în faza de forare. Tunelul Poiana va avea o lungime de aproximativ 1,78 kilometri și va fi compus din două galerii separate, fiecare cu câte două benzi de circulație pe sens.

Sosirea „cârtiței” în România a fost confirmată și de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a catalogat momentul drept unul de referință pentru infrastructura rutieră. Acesta a subliniat dimensiunile impresionante ale utilajului: peste 3.300 de tone greutate totală și o lungime de aproximativ 100 de metri, comparabilă cu cea a unui teren de fotbal.

Conform CNAIR, TBM-ul este alcătuit din peste 120 de componente, care vor fi preasamblate în județul Călărași, înainte de a fi transportate pe șantierul Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni. Utilajul va avea misiunea de a fora cei aproximativ 1,7 kilometri ai Tunelului Poiana, traversând masivul montan într-una dintre cele mai dificile zone ale traseului.

Pe lângă realizarea tunelului, această secțiune a Autostrăzii Sibiu–Pitești include un volum considerabil de lucrări de artă, respectiv 53 de poduri și viaducte. Constructorii, asocierea WeBuild (fost Astaldi) – Tancrad, dispun, potrivit CNAIR, de resursele necesare pentru derularea proiectului, autoritățile mizând pe un ritm constant și o execuție riguroasă.

Autostrada Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122,11 kilometri, este împărțită în cinci secțiuni și reprezintă o verigă esențială a Coridorului IV pan-european, care leagă Portul Constanța de granița de vest a României, la Nădlac.

Date cheie – Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni (A1):