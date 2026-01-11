Social

Imagini de pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești. Pregătiri pentru dinamitarea tunelului Robești

Imagini de pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești. Pregătiri pentru dinamitarea tunelului Robești
Lucrările pe secțiunea montană a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, între Boița și Cornetu, continuă fără întrerupere, în ciuda vremii severe. Echipele de pe șantier efectuează săpături în versant, iar pregătirile pentru dinamitarea tunelului Robești, la capătul dinspre Sibiu, sunt în plină desfășurare, potrivit șefului CNAIR, Cristian Pistol, care a publicat imagini de pe șantier, într-o postare pe Facebook.

Lucrările pe secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești

Pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a autostrăzii A1, lucrările continuă fără întrerupere încă din primele zile ale acestui an. Strategia de execuție se concentrează pe punctele critice, unde tehnologia permite avansul constant, cu respectarea normelor tehnice de calitate, a precizat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

La tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, lucrările avansează, fiind mobilizați peste 70 de muncitori și 40 de utilaje. Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de condițiile meteo, iar până acum au fost excavați 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă.

Pregătiri pentru dinamitarea tunelului Robești și avansul lucrărilor pe viaductul Boița

Se pregătesc operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești, iar fluxul de materiale este asigurat prin producția grinzilor de beton și a confecțiilor metalice în fabrica de la Sibiu. Până acum au fost finalizate 328 de grinzi de beton, produse în condiții optime, fără expunere la îngheț în fazele critice.

Lucrări la Viaductul Boița

Sursă foto: Captură video Facebook

Cristian Pistol a precizat că lucrările la tablierul metalic al viaductului Boița continuă, fiind utilizate peste 4.000 de tone de metal dintr-un necesar total de 40.000 de tone pentru contract. Stadiul fizic al secțiunii de 31,33 km a depășit 8%.

Ritmul lucrărilor, monitorizat pentru menținerea calității execuției

Șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești este monitorizat permanent pentru a se asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuției. Investiția, în valoare de 4,25 miliarde de lei fără TVA, este finanțată prin Programul Transport 2021-2027.

Șeful CNAIR a afirmat că lucrările executate sunt verificate și decontate cu celeritate, iar obiectivul autorităților rămâne conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă.

