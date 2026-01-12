Proiectarea lotului 1D al Autostrăzii A8 a început. Când ar urma să fie gata porțiunea de drum 

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că a început proiectarea lotului 1D al Autostrăzii A8. „Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Traseul din A8 leagă localitățile Joseni și Ditrău și face parte din secțiunea Miercurea Nirajului–Leghin. Asocierea româno-bulgară a început lucrările, iar în teren operează trei instalații de foraj.

„Începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8. Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii ,,Unirii” Târgu Mureș-Târgu Neamț a început, astăzi, asocierea de constructori din România și Bulgaria având un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, a scris Ciprian Șerban.

Potrivit ministrului, „încă de săptămâna trecută, în condiții meteo dificile, antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităților Joseni și Lăzarea (jud. Harghita), trei instalații de foraj pentru studii geotehnice, echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere fiind alături de constructor la startul lucrărilor de proiectare”.

Lotul 1D Joseni–Ditrău, din județul Harghita, aparține secțiunii II Miercurea Nirajului–Leghin a Autostrăzii A8 și are un termen total de realizare de 34 de luni. Din acest interval, 10 luni sunt alocate proiectării, iar 24 de luni execuției lucrărilor.

Lotul 1D are o lungime de 14,4 kilometri și include 21 de pasaje și viaducte, dintre care trei sunt ecoducte speciale. Acestea permit trecerea animalelor, contribuie la protejarea faunei locale și reduc riscul de accidente.

Proiectul prevede și construirea unui nod rutier la Ditrău, care va asigura legătura cu drumurile locale. „Din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alți 64 de kilometri ai secțiunii de munte, contractele de proiectare și execuție fiind semnate în toamna anului trecut”, a mai anunțat ministrul Transporturilor.