Facebook a căzut în România. Probleme raportate și pe Instagram

Facebook a căzut în România. Probleme raportate și pe Instagram / sursa foto: dreamstime.com
Platforma Facebook a întâmpinat probleme tehnice în România, în noaptea de joi spre vineri, mai mulți utilizatori reclamând că aplicația nu mai funcționează normal. În același timp, Instagram a fost afectat de o pană extinsă la nivel global, potrivit rapoartelor venite din mai multe regiuni ale lumii și citate de MSN.

Facebook nu mai încarca postările pentru unii utilizatori din România

Utilizatorii din România au semnalat că Facebook nu a mai afișeat conținutul din feed, postările rămânând blocate la încărcare atât pe aplicația mobilă, cât și în versiunea desktop. În unele cazuri, platforma se deschidea, însă fără a afișa conținut nou, iar în altele apăreau mesaje de eroare sau ecrane goale.

Deocamdată, nu este clar cât de extinsă este problema la nivel național și dacă afectează toți utilizatorii sau doar anumite conturi. Nu există nici informații oficiale despre cauza exactă a defecțiunii și nici dacă situația este strict locală sau face parte dintr-o problemă mai amplă care vizează infrastructura Meta.

Instagram

Instagram / sursa foto: dreamstime.com

Instagram, afectat de o pană majoră la nivel mondial

În paralel cu problemele raportate pe Facebook în România, Instagram a picat pentru utilizatori din întreaga lume. Pana a început în jurul orei 11:00 ET și a afectat utilizatori din Statele Unite, Marea Britanie, mai multe țări europene, Asia și Australia.

Datele publicate de Downdetector, platformă specializată în monitorizarea întreruperilor de servicii online, arată un vârf semnificativ de raportări într-un interval scurt de timp. Având în vedere că Instagram are peste două miliarde de utilizatori activi lunar la nivel global, impactul real al penei ar putea fi unul considerabil.

Mulți utilizatori s-au mutat pe platforma X

În lipsa unor explicații clare, mulți utilizatori s-au mutat pe X pentru a verifica dacă problemele sunt generalizate și pentru a-și exprima frustrarea. Rețeaua a fost rapid inundată de mesaje de tipul „Is Instagram down?”, unii utilizatori afirmând că Instagram pare să se confrunte mai des cu astfel de întreruperi decât alte platforme de social media.

Până în acest moment, Meta, compania care deține atât Facebook, cât și Instagram, nu a oferit un punct de vedere oficial privind cauzele defecțiunilor sau un termen estimativ pentru remedierea completă a problemelor.

