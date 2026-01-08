Cristina Cioran, amintiri negre. A leșinat de două ori cu fetița ei în casă

Cristina Cioran a împărtășit o experiență traumatizantă la un podcast unde a povestit cum a leșinat cu fetița ei în casă. Actrița a explicat că micuța a fost cea care a salvat-o.

Actrița a povestit cum la un moment dat a avut mai multe episoade nu tocmai bune din perspectiva sănătății. Drept urmare și-a luat mai multe precauții, dar chiar și așa s-a întâmplat să fie total neajutorată. ”Leșinam, cădeam. La un moment dat aveam niște listuțe cu numere de telefon. Locuiam într-un imobil la etajul 1 și la parter era o ușă pe care o lăsam de fapt descuiată.

Avea o chestie pe care o știau numai cei care mă știau pe mine, numai apropiații. Era acolo listuța cu numerele de telefon și mai aveam una în casă și lăsam tot timpul ușa descuiată, dacă o încuiam cum ne putea salva cineva în caz că se întâmplă ceva”, a povestit artista.

Aceasta a explicat că i s-a întâmplat să leșine de mai multe ori. Iar acasă cu ea nu erau decât copii, care nu sunt deloc mari. ”De două ori am leșinat, în casă cu Ema. Ema era foarte mică și am avut norocul că aveam chestia asta și pe telefon cu numere de urgență.

Deși nu putea să se exprime extraordinar de bine a spus că mami e rău și persoana respectivă a răspuns și a sunat video să se convingă. Ema a știut să răspundă video și a arătat că mi-e rău și așa. Așa a putut să vină cineva să mă ajute, a fost cumplit”, a mai spusCristina Cioran.

Cristina Cioran are doi copii cu Alex Dobrescu. Doar că relația dintre ei este departe de a fi perfectă. Mai ales acum când acum bărbatul se află după gratii la Rahova. Drept urmare în ceea ce privește suportul unui bărbat în casă, acesta lipsește în acest moment cu desăvârșire.