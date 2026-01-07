Cristina Cioran, mărturisiri dureroase despre tatăl copiilor ei: Rănile dor, se vindecă, dar rămân cicatrici

Cristina Cioran a povestit la un podcast faptul că îi este dor de tatăl copiilor ei, dar nu-l poate ierta. Însă cel mai tare îi duce dorul fiica ei, Ema.

Actrița a explicat că situația prin care trece cu soțul ei nu e tocmai una plăcută. Mai ales că acesta se află după gratii. „Mie mi-e dor de noi doi cum eram când ne iubeam. E greu.

Nu cred că o să mai fie asta niciodată. Pentru că rănile dor, se vindecă, dar rămân cicatrici. Un mare neurochirug spunea că te poți opera de hernie de disc, dar cicatricile pot să îți provoace aceleași dureri”, a spus artista.

Primul copil al cuplului, Ema, este cea care simte cel mai tare lipsa tatălui. „El este încarcerat la Rahova. Ema nu știe unde este tatăl ei acum, deși mă întreabă zilnic când vine acasă.

Poate să zică oricine orice, de acasă, adică oamenii, să mă comenteze și să mă supra comenteze. Ei nu trăiesc în casa mea și nu trăiesc cu copilul meu”, a mai spus actrița.

Pe de altă partea, Cristina Cioran a mai explicat că nu îl poate înlocui întotdeauna. „Ei nu o să înțeleagă niciodată ce simte copilul meu și indiferent dacă el a greșit și a greșit foarte mult, poate nu iremediabil. Poate oricine să spună orice, mă interesează copiii mei, în special Ema, că Ema resimte această lipsă și o dorea mult de tot .

Uite a fost un episod și era un băiețel în cârca tatălui, Și-mi zice: uite mami, în cârcă și i-am spus că nu aveam cârcă. Și ea mi-a spus: are tati. Da, mami, când o să vină... și trebuie să fiu puternică pentru ei”, a mai declarat actrița.