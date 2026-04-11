UTA Arad s-a impus în fața lui FC Botoșani, scor 3-1, în play-out-ul Superligii

UTA Arad a obținut o victorie importantă pe teren propriu, scor 3-1, în fața formației FC Botoșani, într-o partidă care a contat pentru etapa a patra a play-out-ului din Superligă.

Gazdele au început mai bine și au deschis scorul rapid, în minutul 9, prin Van Durmen. Echipa din Botoșani a revenit însă în joc înainte de pauză, reușind egalarea în minutul 35, când Mailat a transformat o lovitură de la 11 metri.

După reluare, partida a rămas echilibrată pentru o perioadă lungă, fără modificări pe tabelă. Diferența a fost făcută în ultimele minute, când UTA a punctat decisiv. Pospelov a readus echipa gazdă în avantaj în minutul 81, iar Odada a stabilit scorul final în prelungiri, în minutul 90+2.

UTA Arad: Gorcea – Ţuţu (Ţăroi ’63), Pospelov, Benga, Alomerovic – S. Mino, Van Durmen (Odada ’64) – Abdallah, A. Roman (Hrezdac ’86), Iacob – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea.

FC Botoşani: Kukic – Adams, Miron, Diaw, Creţ – Papa (Pănoiu ’67), Petro (Aldair ’73) – Mailat, Ongenda, Mitrov (Bodişteanu ’67) – Kovtalyuk (Dumiter ’86). Antrenor: Marius Croitoru.

Arbitrul central al întâlnirii a fost Sebastian Colţescu, ajutat de asistenții Marius Badea și Nicuşor Marin. În camera VAR s-au aflat Sorin Costreie și Daniel Mitruţi.

Pe parcursul meciului au fost acordate cartonașe galbene pentru Roman și Ţăroi, de la UTA Arad, respectiv pentru Bodişteanu și Mailat, de la FC Botoșani.

În urma rezultatului, UTA și-a consolidat locul 1 în clasament, cu 31 de puncte. De partea cealaltă, FC Botoșani ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 27 de puncte.