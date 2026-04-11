Sport

UTA Arad s-a impus în fața lui FC Botoșani, scor 3-1, în play-out-ul Superligii

Comentează știrea
Bucurie UTA. Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

UTA Arad a câștigat cu 3-1 meciul cu FC Botoșani, în etapa a patra din play-out-ul Superligii. Pentru gazde, au marcat Van Durmen, Pospelov și Odada.

UTA Arad a decis meciul cu FC Botoșani pe final după o primă repriză echilibrată

UTA Arad a obținut o victorie importantă pe teren propriu, scor 3-1, în fața formației FC Botoșani, într-o partidă care a contat pentru etapa a patra a play-out-ului din Superligă.

Gazdele au început mai bine și au deschis scorul rapid, în minutul 9, prin Van Durmen. Echipa din Botoșani a revenit însă în joc înainte de pauză, reușind egalarea în minutul 35, când Mailat a transformat o lovitură de la 11 metri.

După reluare, partida a rămas echilibrată pentru o perioadă lungă, fără modificări pe tabelă. Diferența a fost făcută în ultimele minute, când UTA a punctat decisiv. Pospelov a readus echipa gazdă în avantaj în minutul 81, iar Odada a stabilit scorul final în prelungiri, în minutul 90+2.

Fază de joc în UTA - Botoșani. Sursa foto: captură video

Echipele de start și arbitrii partidei UTA – FC Botoșani

UTA Arad: Gorcea – Ţuţu (Ţăroi ’63), Pospelov, Benga, Alomerovic – S. Mino, Van Durmen (Odada ’64) – Abdallah, A. Roman (Hrezdac ’86), Iacob – M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea.

FC Botoşani: Kukic – Adams, Miron, Diaw, Creţ – Papa (Pănoiu ’67), Petro (Aldair ’73) – Mailat, Ongenda, Mitrov (Bodişteanu ’67) – Kovtalyuk (Dumiter ’86). Antrenor: Marius Croitoru.

Arbitrul central al întâlnirii a fost Sebastian Colţescu, ajutat de asistenții Marius Badea și Nicuşor Marin. În camera VAR s-au aflat Sorin Costreie și Daniel Mitruţi.

UTA Arad și-a consolidat locul 1 în play-out

Pe parcursul meciului au fost acordate cartonașe galbene pentru Roman și Ţăroi, de la UTA Arad, respectiv pentru Bodişteanu și Mailat, de la FC Botoșani.

În urma rezultatului, UTA și-a consolidat locul 1 în clasament, cu 31 de puncte. De partea cealaltă, FC Botoșani ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 27 de puncte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale