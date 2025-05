Politica USR, sub tirul lui Florin Călinescu: Nu poate fi studiat la politologie







Florin Călinescu și-a exprimat nemulțumirea față de actuala clasă politică și a lansat mai multe critici la adresa partidului USR. În opinia sa, liderii care ajung în fruntea formațiunii sunt înlăturați în mod sistematic.

Florin Călinescu, val de critici la adresa USR

Potrivit fostului prezentator, formațiunea s-ar fi abătut de la valorile care i-au adus susținerea din partea românilor. Florin Călinescu a vorbit despre schimbările făcute în fruntea partidului.

„Deci, ăsta este un coșmar, USR-ul nu poate fi studiat la niciun curs de politologie. Bă, mizerie umană, nu politică mai mare ca acolo n-ai văzut. A început frumos cu Barna? Adică au început cu Nicușor, ca să spunem. Deci ei nu suportă acolo să nu fie șefi? Cum ajunge unul să fie pomenit, zice: eu vreau să fiu șef, dar această poveste este deci ultima mizerie umană, ultima?”, a spus el în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, potrivit Gândul.

Jocuri de putere

Invitatul a adus în prim plan modul care Elena Lasconi a fost înlăturată din fruntea USR, menționând că procesul ar fi fost marcat de abateri de la regulile interne ale partidului.

„Bă, deci toate ONG-urile astea care ciripesc oricând zici ceva de sexism, de femei… Mă așteptam ca toate aceste ONG-uri să facă front în jurul lui Lascosni. Băi, o atitudine mai mârlănească și mai misogină și mai vulgară ca la adresa colegei ei care era încă președinte. Au decis, fără să faci un congres, fără să convoci lucruri pe care le convoacă președintele partidului”, a adăugat el.

Florin Călinescu a criticat-o pe Elena Lasconi în 2024

Înainte de alegerile prezidențiale din 2024, actorul a criticat-o dur pe Elena Lasconi. Florin Călinescu susținea că aceasta nu era pregătită pentru o astfel de funcție.

„Uită-te la Lasconi, reporteriță la ProTV, stătea prin ploaie, se îmbrâncea. Bă, are deodată un tampon mic în ea care creează un 8% orgasm, are unul continuu Elena. Îmi permit, că o cunosc, am fost colegi. O fată care la Deva...dar ce contează cu engleza și cu toate alea, nu se poate așa ceva. Și deodată zice: Eu ca președinte. Care tu ca președinte?”, spunea el.