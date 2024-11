Politica Elena Lasconi, văzută de un fost coleg. Cuvinte greu de reprodus







Florin Călinescu a făcut o scurtă analiză a candidaților la președinția României. Celebrul actor și realizator TV a desființat-o pe Elena Lasconi. Cu privire la PSD, în opinia sa Mihai Tudose era cel mai bun candidat deoarece este exact ce trebuie acestui popor, șugubăț care nu face nimic.

Florin Călinescu nu-i dă nicio șansă fostei colege

Florin Călinescu a vorbit despre alegerile prezidențiale, despre candidați, iar despre fosta sa colegă Elena Lasconi n-a avut prea cuvinte de laudă.

Florin Călinescu n-o cruță pe Lasconi criticând-o în stilul caracteristic: „Uită-te la Lasconi, reporteriță la ProTV, stătea prin ploaie, se îmbrâncea. Bă, are deodată un tampon mic în ea care creează un 8% orgasm, are unul continuu Elena. Îmi permit, că o cunosc, am fost colegi. O fată care la Deva...dar ce contează cu engleza și cu toate alea, nu se poate așa ceva. Și deodată zice: Eu ca președinte. Care tu ca președinte?”.

Mai mult decât atât, actorul a criticat și partidul condus de Elena Lasconi: „Ăștia la USR, când se duc la congrese cred că au niște seringi mici la intrare cu soluții ușoare de euforie, cred. Măi, trăiesc oricum în altă lume”.

Florin Călinescu nu-i dă nicio șansă fostei colege. Sursa foto: facebook

Ce spune despre Marcel Ciolacu

Florin Călinescu, fostul realizator al celebrei emisiuni „Chestiunea Zilei” a declarat că Marcel Ciolacu se poartă deja ca un viitor președinte. Actorul a subliniat, de asemenea, că Ciolacu se consideră deja președinte „pentru că toți îl asigură că va ajunge președinte, inclusiv Palada și atunci el ca președinte deja se poartă ca un președinte. Ciucă e puțin frustrat”.

Nici candidatul AUR la Președinția României, George Simion, nu a scăpat de criticile dure ale lui celebrului actor care l-a numit Ștefan cel Mare fără cal.

Nici AUR n-a scăpat de criticile acide ale actorului. În opinia sa „AUR nu are ce să facă. Georgel al meu, Ștefan cel Mare, dar nu i s-a adus calul, nu îl are pe Vifor, nu are paloș, nu are nimic. Dar el care a făcut istorie zice: Bă trebuie să fiu deodată președinte, adică să joc prezidențiabilitatea”.

Florin Călinescu, sarcastic: Poporul român are nevoie de Tudose

Călinescu a mai declarat că ar fi fost mult mai bun ca președinte al României Mihai Tudose și explică, într-o notă sarcastică, de ce ar fi trebuit să fie în locul lui Marcel Ciolacu.

„În afară de mine știi cine ar fi fost bun? Tudose! Mă, Tudose de la PSD este exact ce trebuie acestui popor, șugubăț, nu face nimic, nu a făcut nimic nici în județul ăla, nici la europarlamentare, nici la nimic. Ăștia sunt buni de președinte al României. De ce? Să vină să spună povești”.

Despre PNL, realizatorul TV a spus că în viitorul apropiat dispare. Mai exact, Florin Călinescu este convins că „sarcina lui Iohannis este să distrugă ceea ce l-a susținut orbește... o să te întâlnești cu Rareș Bogdan pe la semafoare: Domnule Mihai pot să vă șterg parbrizul? Ia măi Rareș trei lei”, a concluzionat actorul în emisiunea lui Mihai Tatulici.