Sport US Open 2025: Arina Sabalenka își apără titlul, după o victorie în fața Amandei Anisimova







Arina Sabalenka, liderul clasamentului mondial WTA, a reușit să câștige pentru al doilea an consecutiv trofeul de la US Open, învingând-o în finală pe jucătoarea americană Amanda Anisimova, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/3). Meciul s-a disputat sâmbătă, la New York, și s-a încheiat după o oră și 34 de minute de joc.

După succesul obținut în 2024 împotriva Jessicăi Pegula, o altă reprezentantă a gazdelor, Sabalenka a confirmat forma excelentă și anul acesta, trecând chiar și de Pegula în penultimul meci al competiției.

Prin această victorie, sportiva din Belarus devine prima jucătoare care își păstrează titlul la US Open din 2014 încoace, performanță reușită ultima dată de Serena Williams.

Arina Sabalenka, liderul clasamentului mondial, a reușit să își adjudece primul trofeu de Grand Slam al sezonului 2025, după două finale pierdute anterior în acest an.

După ce a fost învinsă în finalele de la Australian Open, unde a cedat în fața lui Madison Keys, și la Roland-Garros, unde a pierdut în fața lui Coco Gauff, Arina Sabalenka a reușit să câștige din nou la New York.

Pentru sportiva în vârstă de 27 de ani, succesul din finala de la Flushing Meadows a marcat a 100-a victorie a carierei într-un turneu de Grand Slam.

De cealaltă parte, Amanda Anisimova (24 de ani) a suferit o nouă dezamăgire, pierzând a doua finală consecutivă, după cea de la Wimbledon.

Cu acest al patrulea trofeu major în palmares, Arina își consolidează poziția de lider mondial. Ea rămâne în fruntea clasamentului WTA, având un avantaj de peste 3000 de puncte față de următoarea clasată, poloneza Iga Swiatek.

Pentru performanța de la US Open, câștigătoarea va fi recompensată cu un cec în valoare de 5 milioane de dolari. La rândul ei, Anisimova va primi 2,5 milioane de dolari și va urca până pe poziția a patra în clasamentul mondial, potrivit wtatennis.com.