Jaqueline Cristian, calificată în turul trei la US Open. Cine este următoarea adversară







Jaqueline Cristian (locul 50 WTA) a reușit joi seară, la New York, cea mai bună performanță a carierei sale la US Open, obținând calificarea în turul al treilea al competiției. Românca a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger (locul 38 WTA), scor 4-6, 6-2, 6-2, după un meci care a durat o oră și 46 de minute.

Deși a pierdut primul set, Cristian a revenit puternic și a dominat restul partidei, în primul duel direct dintre cele două jucătoare. Statistica meciului la capitolul lovituri direct câștigătoare: 20 pentru Cristian, 19 pentru Krueger. Dar jucătoarea din Statele Unite a comis mai multe greșeli neforțate: 32 față de 23.

Această victorie marchează o premieră pentru Jaqueline Cristian, care nu reușise până acum să treacă de prima rundă la US Open, în cele două apariții anterioare. Calificarea în turul al treilea îi aduce un premiu financiar de 237.000 de dolari și 130 de puncte în clasamentul WTA.

Amanda Anisimova s-a calificat în această dimineață în turul al treilea al turneului de la US Open, după ce a învins-o în două seturi pe australianca Maya Joint. Finalista de la Wimbledon a controlat partida și s-a impus cu scorul de 7-6, 6-2, încheind confruntarea în doar 77 de minute.

Favorită cu numărul 8 la competiția de la Flushing Meadows, Amanda Anisimova va juca în runda următoare cu cea mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA.

Așadar, Amanda Anisimova va fi următoarea adversară a lui Jaqueline Cristian la US Open, fiind a treia jucătoare din Statele Unite pe care sportiva noastră o întâlnește în actuala ediție a turneului de la New York. În tururile anterioare, Cristian le-a învins pe Danielle Collins — într-un meci remarcabil — și pe Ashlyn Krueger.

Meciul dintre Jaqueline Cristian și Amanda Anisimova este programat pentru sâmbătă și va fi transmis în direct deEurosport. Organizatorii urmează să comunice în cursul serii terenul pe care se va disputa partida, precum și ora estimativă de începere.