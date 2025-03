Politica Ursula von der Leyen reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE







Republica Moldova. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reconfirmat sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru Republica Moldova în drumul său către aderarea la UE. În cadrul unei conferințe de presă, organizată pentru a marca primele 100 de zile din al doilea mandat al său la conducerea Comisiei Europene, Ursula a evidențiat că țara noastră se află pe o cale favorabilă. Oficialul a menționat că Uniunea Europeană lucrează activ pentru a-i oferi Republicii Moldova un acces mai larg la piața unică europeană.

„Republica Moldova, în calitate de țară candidată, poate conta pe un sprijin substanțial din partea Uniunii Europene. Credem că suntem pe o cale foarte bună. Prin Planul de creștere, continuăm să lucrăm intens pentru a oferi Republicii Moldova un acces extins la piața unică europeană, în sectoare cheie. Aceasta va implica investiții semnificative în economia moldovenească. Republica Moldova poate fi sigură că vom rămâne alături de ea, cu aceeași fermitate și determinare, asigurându-i sprijinul continuu, așa cum am făcut până acum și vom continua să facem și în viitor”, a declarat Ursula von der Leyen.

Sprijinul Uniunii Europene pentru integrarea Republicii Moldova continuă să crească

În noiembrie 2023, Comisia Europeană a emis o recomandare importantă pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Ulterior, în decembrie 2023, liderii Uniunii Europene au confirmat deschiderea oficială a acestor negocieri. Invitând Consiliul să adopte cadrul de negociere, odată ce pașii necesari, detaliați în raportul Comisiei, vor fi îndepliniți.

În urma progreselor semnificative realizate de Republica Moldova, în martie 2024, liderii UE au încurajat Consiliul să adopte rapid proiectul cadrului de negociere. În acest moment, Republica Moldova se află în perioada de screening, un proces esențial în cadrul negocierilor de aderare.

Planul de creștere pentru Republica Moldova. Un pas important în integrarea europeană

Pe 10 octombrie 2024, Comisia Europeană a prezentat un plan ambițios pentru accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Planul, intitulat „Planul de creștere pentru Moldova”, urmărește reducerea decalajelor socio-economice față de UE și implementarea unor reforme esențiale.

Un pas semnificativ în acest proces a fost realizat pe 19 februarie 2025, când Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind pilonul financiar al planului. Acest mecanism, cunoscut sub denumirea de Facilitatea pentru Reformă și Creștere, va oferi Republicii Moldova suport financiar substanțial pentru perioada 2025-2027. Se estimează că această facilitate va furniza până la 385 milioane de euro sub formă de granturi și 1,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, contribuind astfel la sprijinirea reformelor și consolidarea procesului de aderare al Republicii Moldova.