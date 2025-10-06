International

Ursula von der Leyen, în Parlamentul European: Putin exploatează diviziunile din UE

Comentează știrea
Ursula von der Leyen, în Parlamentul European: Putin exploatează diviziunile din UE
Din cuprinsul articolului

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat luni, în plenul Parlamentului European, unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar, menţionându-l pe preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul depunerii a două noi moţiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, potrivit EFE.

„Obiectivul acestei unităţi nu este în mod necesar să fim de acord în fiecare detaliu: tensiunea şi dezbaterea sunt o parte inerentă şi importantă a elaborării politicilor. Obiectivul este panorama de ansamblu, să ne unim în jurul a ceea ce avem în comun pentru a sprijini europenii în această lume periculoasă”, a afirmat Ursula von der Leyen în discursul său.

Două moţiuni de cenzură, depuse de grupuri politice suveraniste

Moţiunile de cenzură au fost depuse de grupurile Patrioţi pentru Europa şi Stânga. Deşi șansele lor de succes la votul programat joi sunt reduse, fiind necesară o majoritate de două treimi, aceste iniţiative reflectă o schimbare de ambianţă în Parlamentul European, după progresul partidelor europene suveraniste la alegerile europarlamentare din 2024.

Grupurile politice pro-europene – popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii – continuă să deţină majoritatea care a susţinut-o pe von der Leyen pentru încă un mandat. Moţiunile servesc totodată ca test pentru această majoritate.

Vreme extremă în România. Recomandări de la IGSU: Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare
Vreme extremă în România. Recomandări de la IGSU: Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare
O studentă din Camerun, insultată de o șoferiță de transport alternativ în București: Ai invadat România
O studentă din Camerun, insultată de o șoferiță de transport alternativ în București: Ai invadat România

Moţiunile critică în principal acordul comercial cu SUA convenit de Ursula von der Leyen cu preşedintele Donald Trump, considerat dezechilibrat în favoarea Statelor Unite, acordul comercial cu Mercosur şi ceea ce este perceput ca inacţiune a UE în faţa situaţiei umanitare din Fâşia Gaza.

Von der Leyen, mesaj către europarlamentarii indecişi

Parlamentul European

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Von der Leyen s-a adresat în mod special europarlamentarilor indecişi, care împărtăşesc unele critici, asigurându-i că echipa sa de comisari este disponibilă să discute orice probleme. „Ştiu că există o îngrijorare reală şi legitimă. Doresc să-mi reafirm angajamentul dialogului comisarilor mei cu dumneavoastră în orice format este necesar pentru a încerca să găsim răspunsuri împreună. Este o responsabilitate comună şi (...) ştiu că această Cameră este pregătită să şi-o asume”, a spus ea.

„Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră”

Preşedinta Comisiei Europene a afirmat că adversarii Uniunii Europene „nu doar sunt pregătiţi să exploateze orice diviziune” din interiorul acesteia, ci „incită în mod activ aceste diviziuni”.

Referindu-se la Vladimir Putin, von der Leyen a spus: „Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos.”

Von der Leyen a mai spus că UE nu trebuie să cadă în această „capcană” și că mesajul cel mai puternic pe care îl poate transmite este acela al unităţii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:31 - Diana Buzoianu vrea reformă la Romsilva: Legea salarizării unitare și fără bonusuri de pensionare
22:20 - Becali, invitație pentru Simion: Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat
22:09 - Vreme extremă în România. Recomandări de la IGSU: Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare
22:00 - Cercetătorii creează mini-creiere umane pentru a alimenta viitoarele computere
21:49 - O studentă din Camerun, insultată de o șoferiță de transport alternativ în București: Ai invadat România
21:40 - Meghan Markle, în mijlocul unui nou scandal. Are legătură cu Prințesa Diana

HAI România!

Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
Putin face mișto de Occident. Hai LIVE cu Turcescu
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)

Proiecte speciale