Ursula von der Leyen, în Parlamentul European: Putin exploatează diviziunile din UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat luni, în plenul Parlamentului European, unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar, menţionându-l pe preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul depunerii a două noi moţiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, potrivit EFE.

„Obiectivul acestei unităţi nu este în mod necesar să fim de acord în fiecare detaliu: tensiunea şi dezbaterea sunt o parte inerentă şi importantă a elaborării politicilor. Obiectivul este panorama de ansamblu, să ne unim în jurul a ceea ce avem în comun pentru a sprijini europenii în această lume periculoasă”, a afirmat Ursula von der Leyen în discursul său.

Moţiunile de cenzură au fost depuse de grupurile Patrioţi pentru Europa şi Stânga. Deşi șansele lor de succes la votul programat joi sunt reduse, fiind necesară o majoritate de două treimi, aceste iniţiative reflectă o schimbare de ambianţă în Parlamentul European, după progresul partidelor europene suveraniste la alegerile europarlamentare din 2024.

Grupurile politice pro-europene – popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii – continuă să deţină majoritatea care a susţinut-o pe von der Leyen pentru încă un mandat. Moţiunile servesc totodată ca test pentru această majoritate.

Moţiunile critică în principal acordul comercial cu SUA convenit de Ursula von der Leyen cu preşedintele Donald Trump, considerat dezechilibrat în favoarea Statelor Unite, acordul comercial cu Mercosur şi ceea ce este perceput ca inacţiune a UE în faţa situaţiei umanitare din Fâşia Gaza.

Von der Leyen s-a adresat în mod special europarlamentarilor indecişi, care împărtăşesc unele critici, asigurându-i că echipa sa de comisari este disponibilă să discute orice probleme. „Ştiu că există o îngrijorare reală şi legitimă. Doresc să-mi reafirm angajamentul dialogului comisarilor mei cu dumneavoastră în orice format este necesar pentru a încerca să găsim răspunsuri împreună. Este o responsabilitate comună şi (...) ştiu că această Cameră este pregătită să şi-o asume”, a spus ea.

Preşedinta Comisiei Europene a afirmat că adversarii Uniunii Europene „nu doar sunt pregătiţi să exploateze orice diviziune” din interiorul acesteia, ci „incită în mod activ aceste diviziuni”.

Referindu-se la Vladimir Putin, von der Leyen a spus: „Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos.”

Von der Leyen a mai spus că UE nu trebuie să cadă în această „capcană” și că mesajul cel mai puternic pe care îl poate transmite este acela al unităţii.