URSS indicat greșit în actele de identitate ale moldovenilor din Italia. Ambasada explică pașii pentru corectare

Republica Moldova. Mai mulți cetățeni moldoveni din Italia, în special din nordul țării, au descoperit că în cărțile lor de identitate locul de naștere este greșit indicat ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși s-au născut în Republica Moldova. Autoritățile italiene au început să corecteze aceste erori la solicitarea Ambasadei Republicii Moldova.

Persoanele afectate sunt îndemnate să se prezinte la primăria (Comune) din localitatea de domiciliu pentru a solicita rectificarea documentelor. În urma procedurii, locul de naștere va fi corectat și va apărea „MDA / Republica Moldova”. Corectarea vizează toate persoanele născute înainte de 1991, care au documente eliberate greșit.

„Această inițiativă vine după ce cetățenii au semnalat problema în mod repetat, atât prin intermediul misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova în Italia, cât și în cadrul întâlnirilor Președintei Maia Sandu cu diaspora din iulie 2025”, se arată în comunicatul Ambasadei Republicii Moldova în Italia.

În situațiile în care primăriile nu sunt informate sau refuză rectificarea, cetățenii pot contacta Ambasada Republicii Moldova în Italia pentru intervenție directă. Echipa consulară va facilita procesul de corectare a actelor și va răspunde solicitărilor punctuale.

Moldovenii scrie pe adresa de email: consulat.roma@mfa.gov.md sau pe whatsApp Chat: +39 345 004 7704

Ministerul Afacerilor Externe subliniază importanța adresării rapide pentru corectarea datelor, astfel încât documentele să reflecte identitatea reală și cetățenia corectă. De asemenea, persoanele afectate sunt sfătuite să păstreze dovezile corespondenței și solicitările făcute, pentru a accelera procesul.

Pentru mai multe informații privind serviciile consulare și procedura de rectificare, cetățenii pot consulta pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Italia: https://italia.mfa.gov.md/ro/servicii-consulare.

Conform datelor statistice din 2024, aproximativ 100.000 de moldoveni locuiau oficial în Italia. Acest lucru reprezentând aproximativ 3% din populația comunitară. Dintre aceștia, 50,8 la sută sunt femei. De asemenea 32,8 de procente sunt bărbați, iar 15,9 la sută sunt minori.