Social

MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu în Sicilia, fenomene meteorologice extreme

Comentează știrea
MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu în Sicilia, fenomene meteorologice extremeItalia. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marți o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regiunea Sicilia, după ce Departamentul Național de Protecție Civilă din Italia a emiscod roșu pentru perioada 20-21 ianuarie 2026.

Potrivit MAE, pe întreg teritoriul Siciliei, în special de-a lungul coastei Mării Ionice, sunt așteptate precipitații intense, furtuni și rafale de vânt de până la 120 km/h, care pot provoca inundații de-a lungul râurilor și pârâurilor, dar și alunecări de teren.

Recomandări MAE pentru cetățenii români

furtuna

Furtuna. Sursa foto: Freepik

„MAE recomandă cetățenilor români să respecte indicațiile autorităților locale, să se informeze din surse oficiale și să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranța și integritatea personală”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Ministerul recomandă consultarea site-ului Departamentului Protecției Civile italiene, protezionecivile.gov.it, pentru informații actualizate în timp real.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 ianuarie 2026. Ultima modă la ghicitul în cafea
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 ianuarie 2026. Ultima modă la ghicitul în cafea
Fisc-ul câștigă și cealaltă jumătate a casei lui Iohannis din centrul Sibiului
Fisc-ul câștigă și cealaltă jumătate a casei lui Iohannis din centrul Sibiului

Asistență consulară

Cetățenii români aflați în dificultate pot solicita asistență consulară la următoarele numere:

Consulatul General al României la Roma:

+39 06 835 233 44;

+39 06 835 233 52;

+39 06 835 233 58;

+39 06 835 233 56;

+39 06 835 233 69;

+39 06 835 233 71;

+39 06 835 233 74

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor web ale consulatelor românești: catania.mae.ro, roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și www.mae.ro pentru informații suplimentare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:16 - Chișinăul devine nod strategic al reconstrucției Ucrainei. Cameră de Comerț trilaterală România–Ucraina–Moldova, disc...
21:09 - MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu în Sicilia, fenomene meteorologice extreme
20:57 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 ianuarie 2026. Ultima modă la ghicitul în cafea
20:48 - Berlinale 2026. Lista filmelor aflate în cursa pentru Ursul de Aur
20:40 - Dat afară de la Genoa lui Dan Șucu, internaționalul Nicolae Stanciu și-a găsit echipă
20:29 - Fisc-ul câștigă și cealaltă jumătate a casei lui Iohannis din centrul Sibiului

HAI România!

Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale