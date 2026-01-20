MAE, atenţionare de călătorie în Italia. Cod roşu în Sicilia, fenomene meteorologice extreme

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marți o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regiunea Sicilia, după ce Departamentul Național de Protecție Civilă din Italia a emiscod roșu pentru perioada 20-21 ianuarie 2026.

Potrivit MAE, pe întreg teritoriul Siciliei, în special de-a lungul coastei Mării Ionice, sunt așteptate precipitații intense, furtuni și rafale de vânt de până la 120 km/h, care pot provoca inundații de-a lungul râurilor și pârâurilor, dar și alunecări de teren.

„MAE recomandă cetățenilor români să respecte indicațiile autorităților locale, să se informeze din surse oficiale și să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranța și integritatea personală”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Ministerul recomandă consultarea site-ului Departamentului Protecției Civile italiene, protezionecivile.gov.it, pentru informații actualizate în timp real.

Cetățenii români aflați în dificultate pot solicita asistență consulară la următoarele numere:

Consulatul General al României la Roma:

+39 06 835 233 44;

+39 06 835 233 52;

+39 06 835 233 58;

+39 06 835 233 56;

+39 06 835 233 69;

+39 06 835 233 71;

+39 06 835 233 74

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44

Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71

Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34

Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88

Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99

Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor web ale consulatelor românești: catania.mae.ro, roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și www.mae.ro pentru informații suplimentare.