Alexandros Giotopoulos, considerat liderul și principalul strateg al organizației militante grecești „17 Noiembrie”, va reveni în detenție după ce Curtea Supremă a Greciei a anulat decizia prin care acesta fusese eliberat din închisoare luna trecută din motive medicale, potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

Giotopoulos, în vârstă de 82 de ani, fusese eliberat pe 21 mai din penitenciarul de maximă securitate Korydallos din Atena, după ce un complet judiciar a aprobat o solicitare depusă în 2025.

Decizia a generat dezbateri în Grecia, având în vedere rolul central pe care acesta l-a avut în cea mai sângeroasă grupare de gherilă urbană din istoria modernă a țării.

Potrivit Agenției de Presă din Atena, Curtea Supremă a aprobat în această săptămână solicitarea unui procuror de a revoca hotărârea care îi permisese lui Giotopoulos să părăsească penitenciarul.

Marți, acesta s-a prezentat în fața unui procuror și urmează să fie transferat din nou la închisoarea Korydallos în cursul zilei.

Autoritățile elene nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind motivele exacte care au stat la baza anulării deciziei de eliberare.

Alexandros Giotopoulos a fost arestat în 2002, în momentul în care poliția greacă a destructurat organizația marxistă „17 Noiembrie”, una dintre cele mai active și temute grupări armate din Europa.

Organizația a desfășurat timp de aproape trei decenii o campanie de atacuri și asasinate care a vizat diplomați, oficiali greci, oameni de afaceri și reprezentanți ai unor state occidentale.

The mastermind of Greece's defunct November 17 guerrilla group, Alexandros Giotopoulos, will return to prison after the country's top court overturned his release. More Here → https://t.co/8ju68tFhei pic.twitter.com/CxUuDqsfKK — PiQ Newswire (@PiQNewswire) June 16, 2026

În total, gruparea a fost responsabilă pentru uciderea a 23 de persoane între 1975 și 2002, potrivit autorităților elene.

În 2003, un tribunal grec l-a găsit vinovat pe Giotopoulos împreună cu alți membri ai organizației.

Acesta a negat constant acuzațiile și a susținut că nu a avut un rol în activitățile grupării. Cu toate acestea, în 2007, o instanță de apel a confirmat condamnările și i-a aplicat o pedeapsă de 17 sentințe de închisoare pe viață, la care s-au adăugat încă 25 de ani de detenție.

Procesul liderilor organizației „17 Noiembrie” a fost considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Greciei, marcând sfârșitul unei perioade de violență politică care a afectat țara timp de 27 de ani.

Gruparea „17 Noiembrie” și-a luat numele de la revolta studențească împotriva juntei militare din Grecia, desfășurată la 17 noiembrie 1973.

De-a lungul existenței sale, organizația a revendicat numeroase atentate și asasinate motivate ideologic. Autoritățile elene și partenerii occidentali au considerat gruparea drept una dintre cele mai periculoase organizații teroriste active în Europa înainte de destrămarea sa din 2002.

Eliberarea lui Giotopoulos din motive medicale și revenirea sa rapidă în detenție au readus în atenția publică unul dintre cele mai controversate capitole din istoria contemporană a Greciei.