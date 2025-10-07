Uniunea Europeană va restricționa deplasările diplomaților ruși în țările europene

Uniunea Europeană a decis să limiteze deplasările diplomaților ruși în statele membre, ca răspuns la creșterea actelor de sabotaj atribuite spionilor care acționează sub acoperire diplomatică. Măsura, aprobată după ce Ungaria și-a retras veto-ul, urmărește să protejeze securitatea statelor membre, potrivit Financial Times.

Noile norme vor obliga diplomații ruși acreditați în capitalele UE să informeze autoritățile locale despre deplasările lor înainte de a trece granițele altor state membre. Inițiativa, promovată în special de Cehia, face parte dintr-un pachet mai amplu de sancțiuni pregătit de Bruxelles ca reacție la invazia Rusiei în Ucraina. Ungaria, care s-a opus inițial măsurii, și-a retras veto-ul, permițând astfel adoptarea planului.

Agențiile de informații ale UE susțin că spionii ruși sub acoperire diplomatică desfășoară frecvent operațiuni în afara țărilor gazdă, pentru a evita supravegherea serviciilor locale. Guvernul ceh a cerut restricții încă din mai 2024, după ce mai mulți diplomați ruși au fost interziși pentru implicare în activități de spionaj.

Punerea în aplicare a măsurii ar putea fi amânată din cauza unei controverse legate de propunerea Austriei de a ridica sancțiunile asupra activelor asociate oligarhului rus Oleg Deripaska, ca formă de compensare pentru pierderile suportate de banca Raiffeisen în Rusia.

Jan Lipavský, ministrul de externe al Cehiei, a declarat că restricțiile sunt esențiale pentru a aplica principiul reciprocității. „Nu există un ‘Schengen pentru Rusia’, așa că nu are sens ca un diplomat rus acreditat în Spania să poată veni la Praga oricând dorește”, a afirmat el. În 2014, un atac de sabotaj în depozitul de muniție din Vrbětice a ucis două persoane.

Unii oficiali europeni se tem că această măsură ar putea încuraja oligarhii să ocolească sancțiunile și să legitimeze confiscarea activelor occidentale de către instanțele ruse.

În prezent, diplomații ruși pot trece granițele mai multor state UE, ceea ce ridică riscuri de securitate, potrivit oficialilor serviciilor de informații. Sancțiunile au fost aplicate inițial deoarece Deripaska ar fi furnizat sprijin material ‘complexului militar-industrial al Rusiei’ în cadrul invaziei de amploare asupra Ucrainei.