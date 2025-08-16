International

Ungaria aplică restricţii de circulaţie pentru camioane în weekendul 16–17 august

Ungaria aplică restricţii de circulaţie pentru camioane în weekendul 16–17 august
Ungaria a ajustat intervalele orare pentru restricţiile de trafic aplicate camioanelor de peste 7,5 tone, în perioada 16–17 august, pentru a adapta circulația la temperaturile ridicate și a facilita transportul de mărfuri, a anunțat Poliția de Frontieră.

Poliția de Frontieră anunță restricii de trafic în Ungaria

Restricţiile de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone vor fi aplicate în Ungaria în intervale orare reduse, pe 16 și 17 august 2025, potrivit unei informări transmise Poliției de Frontieră Române de către Ministerul Afacerilor Externe.

Decizia autorităților ungare vizează adaptarea reglementărilor la condițiile de trafic și la temperaturile ridicate, pentru a facilita transportul de mărfuri.

 Restricţii de circulaţie stabilite de autoritățile ungare

Decizia privind restricţiile de circulaţie a fost comunicată de Ministerul Construcţiilor şi Transportului din Ungaria, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe din România. Conform reglementărilor uzuale, restricțiile pentru camioanele cu masa totală de peste 7,5 tone sunt în vigoare în fiecare sfârșit de săptămână, pe baza Decretului Guvernamental 190/2008. Acestea urmăresc să reducă aglomerația rutieră, să protejeze infrastructura și să îmbunătățească siguranța circulației pe drumurile intens utilizate.

Camioane marfare

Sursa foto: Sputnik

Cu toate acestea, în contextul actual, autoritățile ungare au decis modificarea intervalelor orare pentru perioada 16–17 august. Ajustarea vine ca răspuns la temperaturile ridicate din această perioadă și la necesitatea de a menține un flux optim al transporturilor internaționale, mai ales pentru mărfurile perisabile și pentru sectoarele economice dependente de livrări rapide.

 Programul restricțiilor și informații tehnice

Astfel, noile intervale de aplicare sunt: sâmbătă, 16 august, între orele 16:00–23:00 (ora României) și duminică, 17 august, între orele 07:00–23:00 (ora României). În afara acestor ore, camioanele de mare tonaj pot circula pe teritoriul Ungariei fără restricții.

Decizia are impact direct asupra transportatorilor internaționali care tranzitează Ungaria, în special pe coridoarele principale care fac legătura între România și vestul Europei. Poliția de Frontieră recomandă șoferilor de camioane să își planifice traseele în funcție de noul program și să consulte periodic site-ul oficial utinform.hu, unde sunt publicate actualizări privind traficul rutier și eventualele restricții suplimentare.

Autoritățile subliniază că măsura este una temporară și că, după weekendul menționat, se va reveni la intervalele standard de restricționare a circulației. În plus, poliția maghiară va efectua verificări pentru a asigura respectarea programului, iar transportatorii care nu se conformează pot fi sancționați conform legislației locale.

