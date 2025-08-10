Social

Regina șoselelor, Barbie de România, conduce un camion roz cu pisici

Sursa foto: Georgeta Pisy/facebook
La început a vrut să treacă neobservată. Să nu întoarcă nimeni capul după ea. Când cineva a strigat-o: “colegul!”,  a decis că trebuie să fie o pată de culoare. Și-a construit propriul univers. Unul roz. Un camion roz, numit Pusy Truck, condus de o doamnă îmbrăcată din cap până în picioare în roz, cu părul roz,  nu putea trece neobservat printre  giganții șoselelor. Din șoferul care se dorea fi neobservat, Georgeta  Szollos și-a făcut renume. Spune că s-a obișnuit să fie strigată “Barbie de România”.

 

Pisy Truck

Pisy Truck Sursa foto: Georgeta Pisy/facebook

Un camion roz cu pisicuțe între 300 de camioane tuningate cu aer masculin

Prezența ei nu numai că nu putea fi trecută cu vederea, dar e și una care stârnește  curiozitate la Truck Tuning Art 2025. Evenimentul are loc în perioada 8-10 august la Alba Iulia. E cel mai mare festival destinat camioanelor tuningate din Est-ul Europei. Georgeta, cu camionul ei roz, e o prezență constant în festivalul aflat la a șasea ediție. Sunt 300 de camioane tuningate din toată Europa expuse în Cetatea din Alba Iulia. Toate camioanele tuningate inspiră forță, masculinitate.

Pisy Truck

Sursa foto: Georgeta Pisy/facebook

Doar al Georgetei e ușor ludic, unul ce pare inspirat mai degrabă din lumea Barbie.Georgeta Szollos și camionul ei cu pisici atrag toate privirile. Iubește pisicile care sunt prezențe constant în cabina ei roz în cursele pe care le face prin țară.

Și-a căutat vocația în lumea frumuseții, dar și ca economist

Tânăra, originară din Crăciunelu de Jos, Alba, a absolvit Facultatea de Management. Dar nu s-a regăsit în meseria pentru care s-a pregătit. Totuși, practică o formă de management. Cea de manager al propriului camion. A încercat apoi să găsească plăcere în meseria de hair stylist,  make-up artist , a făcut cursuri, dar nu s-a simțit implinită nici aici.

Ca să aibă carnet de șofer profesionist a făcut sacrificii. A lucrat în magazine ca să își poată plăti școala de șoferi. Acum e fericită în universal pe care și l-a creat. Unul roz. La propriu. Unul dominat de ambiția de a demonstra că ea poate fi unul dintre cei mai buni șoferi de camion. În ciuda barierelor  create de faptul că cei care nu o cunosc o privesc încă cu neîncredere. Fiindcă e femeie, șofer de tir, și se îmbracă în roz. Nu mai crede în mitul că pentru a fi șofer de tir trebuie să fii puternic. Fiindcă acum camioanele nu mai necesită forță ca să fie conduse.

camionul roz

Sursa foto: georgeta.pisy.norocel/instagram

Norocel, i-a ieșit în cale și tovarășa de curse din cabina roz

Georgeta Szollos a povestit că, în trecut, avea de făcut o încărcare și trebuia să dea cu spatele. I s-a sugerat să apeleze la un coleg. Nu a acceptat, în ruptul capului. Spune că e ambițioasă și chiar dacă trebuie să se chinue duce la bun sfârșit ceea ce a început.

Se încăpățânează să rezolve situația.Și pisicile care o însoțesc au povestea lor. De exemplu, Norocel, care alături de numele șoferiței dă și numele paginii de Instagram, a fost salvată de Georgeta. Într-o cursă, Norocel i-a ieșit în cale. Era rănită. A salvat pisicuța și de atunci e una dintre tovarășele ei de cursă din cabina în care totul e roz.

Proiecte speciale