Un supraviețuitor al bombei atomice de la Hiroshima a murit la vârsta de 88 de ani

Istoricul japonez Shigeaki Mori, supraviețuitor al bombei atomice, a murit sâmbătă, pe data de 14 martie, la un spital din Hiroshima, a anunţat familia sa marţi, potrivit Reuters.

Shigeaki Mori avea 88 de ani și era cunoscut pentru eforturile sale de lungă durată de a investiga și identifica 12 prizonieri de război americani uciși în bombardamentul atomic asupra orașului Hiroshima, în ultimele etape ale celui de-al Doilea Război Mondial. El însuși a supraviețuit exploziei când avea 8 ani.

Mori a devenit cunoscut la nivel mondial după îmbrățișarea sa cu Obama, în 2016, când acesta a devenit primul președinte american în exercițiu care a vizitat Hiroshima. Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2009 pentru intenția declarată de a urmări o lume fără arme nucleare.

Shigeaki Mori este autorul cărții „Istoria secretă a prizonierilor de război americani uciși de bomba atomică”, publicată în 2008, lucrare bazată pe documente oficiale americane și japoneze despre cei doisprezece soldați americani care au murit în bombardamentul atomic.

Studiul său dedicat prizonierilor de război americani i-a adus, în 2016, premiul Kikuchi Kan, un prestigios premiu cultural în Japonia.

Potrivit estimărilor, bombardamentele americane asupra Hiroshimei, pe data de 6 august 1945, și asupra Nagasaki, trei zile mai târziu, au ucis aproximativ 210.000 de oameni până la sfârșitul acelui an. Japonia s-a predat la șase zile după bombardamentul de la Nagasaki, punând capăt celui de-al Doilea Război Mondial.

Deși sunt tot mai puțini și au ajuns la vârste înaintate, mulți supraviețuitori ai bombei nucleare, cunoscuți în japoneză drept „hibakusha”, au încercat să păstreze vie memoria evenimentelor de la Hiroshima și Nagasaki, singurele două orașe care au fost lovite de un atac nuclear.

Cele două orașe au înregistrat, până în prezent, aproximativ 550.000 de decese în urma atacurilor, inclusiv din cauza bolilor provocate de expunerea acută la radiații.