Povestea propagandei radio clandestine a Aliaților în al Doilea Război Mondial și rolul vocii „Vicky cu trei săruturi”

În ultimii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial, lupta dintre Aliați și Germania nazistă nu s-a purtat doar pe fronturile militare sau în cerul Europei, ci și pe o scenă mai puțin vizibilă: undele radio. În timp ce bombardierele traversau continentul, iar armatele se pregăteau pentru ofensiva finală, o altă armă – propaganda radio – era folosită pentru a influența moralul trupelor germane și al populației civile.

Una dintre cele mai neobișnuite figuri ale acestui război psihologic a fost o tânără actriță refugiată din Germania, Agnes Bernauer. Sub pseudonimul radiofonic „Vicky cu trei săruturi”, ea transmitea mesaje seducătoare și melodii populare către soldații germani, în cadrul unor posturi radio clandestine operate de serviciile de propagandă britanice și americane.

Vocea ei, difuzată de stații precum Atlantiksender și Soldatensender Calais, a devenit parte a unui sistem complex de dezinformare și manipulare psihologică.

Potrivit relatărilor istorice, programele difuzate de aceste stații combinau divertismentul, muzica și informațiile reale cu zvonuri sau detalii distorsionate, într-o strategie menită să slăbească moralul adversarului și să creeze confuzie în rândul armatei germane.

Radioul era încă un mediu relativ nou în anii 1940. În timpul Primului Război Mondial, propaganda fusese răspândită mai ales prin ziare, afișe și broșuri. Al Doilea Război Mondial a schimbat însă radical modul în care informația putea fi transmisă peste granițe.

După cum explică istoricul April White, propaganda radio a devenit un instrument strategic deoarece putea ajunge direct la populațiile din teritoriile ocupate sau în interiorul statelor inamice. Spre deosebire de presa scrisă, transmisia radio nu putea fi oprită ușor.

În acea perioadă au apărut trei tipuri principale de propagandă: „propaganda albă”, transmisă oficial de guverne și identificabilă ca atare; „propaganda gri”, care ascundea sursa mesajului, dar nu și intenția sa; și „propaganda neagră”, cea mai sofisticată formă, care se prezenta drept mesaj provenit din interiorul taberei adverse.

Stațiile Atlantiksender și Soldatensender Calais făceau parte din această ultimă categorie. Ele imitau stilul și tonul posturilor radio naziste, combinând știri aparent credibile cu divertisment și mesaje menite să submineze moralul militarilor germani.

Regimul nazist înțelesese încă din anii 1930 potențialul radioului ca instrument de propagandă. Ministerul Propagandei condus de Joseph Goebbels a lansat producția unui aparat radio ieftin, Volksempfänger, cunoscut drept „receptorul poporului”.

Aceste aparate erau concepute pentru a facilita accesul populației la emisiunile oficiale ale regimului. Până în 1941, aproximativ 65% dintre gospodăriile germane dețineau un astfel de radio, ceea ce a permis propagandei naziste să ajungă la milioane de oameni.

Totuși, această strategie avea și o vulnerabilitate. Aceleași aparate puteau recepționa și emisiuni străine, inclusiv transmisiunile clandestine ale Aliaților.

Autoritățile naziste au încercat să interzică ascultarea posturilor străine. În 1939, Germania a adoptat o lege care făcea ilegală recepționarea emisiunilor din alte țări. Cu toate acestea, interdicția era dificil de aplicat, iar mulți cetățeni continuau să asculte astfel de programe.

Pentru a exploata această vulnerabilitate, britanicii au creat o structură specială de război psihologic: Political Warfare Executive (PWE). Dintr-un domeniu rural din Milton Bryan, în Anglia, această organizație a lansat mai multe posturi radio clandestine.

Aceste stații pretindeau că transmit din interiorul teritoriilor controlate de Germania sau din zone ocupate. Scopul era ca ascultătorii să creadă că programele provin din interiorul sistemului nazist.

Amiralul german Karl Dönitz avea să numească această bază „Giftküche” – „bucătăria otrăvurilor”.

Una dintre cele mai cunoscute emisiuni timpurii a fost cea a personajului fictiv „Der Chef”, un presupus ofițer nazist nemulțumit care răspândea zvonuri despre oficialii regimului.

Ulterior, programul a fost înlocuit cu proiecte mai ambițioase, precum Atlantiksender și Soldatensender Calais, destinate în special soldaților Wehrmacht-ului și echipajelor de submarine.

Strategia propagandei radio era mai complexă decât simpla difuzare de minciuni. Producătorii emisiunilor știau că un program complet inventat ar fi fost rapid identificat drept propagandă inamică.

Prin urmare, programele includeau informații reale sau verificabile, combinate cu detalii exagerate sau zvonuri.

Propagandiștii britanici foloseau inclusiv un aparat german de tip Hellschreiber, care transmitea știri direct din presa nazistă, pentru a menține autenticitatea programelor.

În același timp, serviciile de informații colectau date din interogatoriile prizonierilor de război, din rapoarte ale agenților și din ziare introduse clandestin în teritorii ocupate.

Agnes Bernauer s-a născut în Germania într-o familie implicată în lumea teatrului. Tatăl ei, Rudolf Bernauer, era dramaturg și impresar, dar a devenit o țintă a naziștilor după ce teatrul său a proiectat filmul „All Quiet on the Western Front”.

După ascensiunea lui Hitler la putere, familia a fugit din Germania și s-a stabilit în Marea Britanie.

În Londra, Bernauer a încercat să își construiască o carieră artistică, însă războiul a redus drastic activitatea teatrelor.

În 1944, ea a fost recrutată pentru proiectul radio clandestin al Aliaților, după o audiție organizată de agentul american Ira Ashley.

Ashley ar fi descris vocea ei drept o „voce blondă”, potrivit memoriilor actriței.

În cadrul emisiunilor Atlantiksender și Soldatensender Calais, Bernauer interpreta personajul „Vicky cu trei săruturi”.

În fiecare seară, ea deschidea programul cu formula:

„Bună, băieți. Sunt din nou aici, Vicky a voastră cu trei săruturi.”

Mesajele erau adresate direct soldaților germani. Tonul era seducător și nostalgic, evocând viața de acasă, cafenelele sau întâlnirile romantice.

„Nu ar fi frumos dacă am putea sta acum împreună într-o cafenea confortabilă, cu un pahar de vin de Rin, și ne-am privi în ochi?”, spunea personajul în una dintre emisiuni.

Un element esențial al programelor era muzica. Germania avea acces limitat la muzica americană de big-band, iar stațiile Aliaților profitau de acest lucru.

Melodii populare erau traduse în germană și interpretate de cântăreți refugiați.

Uneori, versurile erau modificate pentru a accentua sentimentul de dor sau nesiguranță.

Această combinație de divertisment și informații transforma emisiunile într-un program atractiv, ceea ce creștea probabilitatea ca soldații germani să continue să asculte.

Documente și memorii din perioada războiului arată că stațiile au avut un public semnificativ.

Un soldat german i-a scris lui „Vicky” în 1945:

„Ești la fel de dulce precum vocea ta? Cel mai important lucru este că ești acolo și că nu uiți să ne trimiți săruturile de noapte bună.”

În același timp, autoritățile naziste au avertizat populația despre pericolul acestor emisiuni.

Un memorandum german descoperit de Aliați avertiza împotriva „propagandei periculoase a inamicului”.

În 1945, Aliații au lansat o operațiune numită „Intruder”, care presupunea preluarea frecvențelor radio germane în momentul în care acestea erau întrerupte de bombardamente.

Prin aceste transmisii, propagandiștii difuzau ordine false de evacuare sau informații menite să creeze haos.

Potrivit unor documente germane, astfel de mesaje au provocat „confuzii considerabile și neliniște în rândul populației”.

După capitularea Germaniei, stațiile Atlantiksender și Soldatensender au încetat să emită.

Ultimul mesaj transmis a fost unul simplu: „Sag beim Abschied leise Servus” – „Spune încet la despărțire rămas bun”.

La scurt timp, presa internațională a dezvăluit că aceste posturi radio fuseseră parte a unei operațiuni de propagandă aliată.

Istoricii consideră astăzi că operațiunile radio din Milton Bryan au reprezentat un moment important în evoluția războiului informațional.

Ele au demonstrat că informația, divertismentul și manipularea psihologică pot deveni arme strategice într-un conflict.

De asemenea, aceste experiențe au influențat metodele de propagandă și dezinformare folosite ulterior în perioada Războiului Rece.