Cel mai vechi pistol din Europa, descoperit de cercetători. Istoria armelor ar putea fi rescrisă

Un artefact descoperit recent în Germania a atras atenția istoricilor și arheologilor, deoarece ar putea reprezenta cea mai veche armă de foc portabilă identificată până acum în Europa. Datarea obiectului sugerează că acesta ar fi mai vechi cu aproape un deceniu decât arma considerată până acum cea mai timpurie de acest tip, ceea ce ar putea schimba modul în care este înțeleasă apariția armelor de foc în Europa medievală, potrivit Live Science.

Cercetătorii cred că pistolul ar fi fost folosit în timpul asediului unui castel german din secolul al XIV-lea. Dacă datarea este confirmată, descoperirea indică faptul că armele de foc portabile erau utilizate în Europa mai devreme decât se credea până acum.

Artefactul a fost descoperit în regiunea Brandenburg din Germania. Specialiștii au analizat fragmentele unei arme de aproximativ șase centimetri și au concluzionat că aceasta datează din jurul anului 1390.

Această datare ar face ca pistolul să fie cu nouă ani mai vechi decât celebra pușcă Tannenberg, care este datată în anul 1399 și este considerată de majoritatea specialiștilor cea mai veche armă de foc portabilă din Europa.

Resturile armei au fost găsite în anul 2023, în apropierea Castelului Kletzke, din regiunea Brandenburg. Descoperirea a fost făcută de Matthias Dasse, voluntar implicat în activități de conservare a patrimoniului.

După găsirea fragmentelor, acestea au fost duse pentru analiză la Gordon Thalmann, șeful Autorității pentru Protecția Monumentelor de Jos din districtul Prignitz. Specialistul a stabilit că piesele descoperite reprezintă țeava unei arme de foc timpurii.

Cercetătorii au denumit artefactul „Kletzker Handrohr”, nume care se traduce prin „tunul de mână Kletzke”. Denumirea a fost aleasă deoarece specialiștii cred că arma ar putea fi asociată cu asediul Castelului Kletzke din anul 1390.

În acea perioadă, fortăreața a fost implicată într-un conflict regional care a avut loc în Brandenburg.

Experții mai consideră că arma nu a fost fabricată în zona în care a fost descoperită. Analizele sugerează că ar putea proveni din alte regiuni, fiind adusă ulterior în zona castelului.