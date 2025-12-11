"Un securism infect!" Turcescu, Curea și Mihaiu demontează culisele documentarului Recorder „Justiția Capturată”

Într-o ediție incendiară a podcastului, jurnalistul Robert Turcescu, alături de veteranii presei Mirel Curea și Liviu Mihaiu, a lansat o contra-analiză dură la adresa noului documentar Recorder, „Justiția capturată”.

Discuția a plecat de la premisa sceptică potrivit căreia în politica și justiția din România nimic nu este întâmplător. Cei trei au susținut că sincronizarea lansării acestui material cu deciziile cruciale de la Curtea Constituțională trădează o operațiune de manipulare a opiniei publice și o reglare de conturi între taberele din serviciile secrete și magistratură.

Robert Turcescu a deschis discuția subliniind contextul temporal suspect, afirmând că refuză să creadă în coincidențe atunci când „se întâmplă lucruri” de o asemenea anvergură. Jurnalistul a remarcat că documentarul a fost lansat exact în momentul în care Curtea Constituțională a României (CCR) avea în dezbatere asumarea răspunderii guvernului Bolojan pe tema extrem de sensibilă a pensiilor magistraților.

Teza avansată în emisiune este că filmul are un rol tactic precis: acela de a exercita o presiune mediatică imensă asupra judecătorilor constituționali și a sistemului judiciar în ansamblu.

Prin portretizarea actualilor lideri din CSM și ÎCCJ, precum Lia Savonea, drept personaje negative care „au capturat justiția”, se urmărește facilitarea reformării forțate a sistemului de pensii și decredibilizarea taberei care se opune curentului „reformist” susținut de USR și Nicușor Dan.

Mirel Curea a adoptat cea mai virulentă poziție din platou, catalogând ancheta jurnalistică drept o „execuție la comandă” și un „securism infect”. În viziunea sa, documentarul nu reprezintă un demers jurnalistic onest, ci un instrument de propagandă menit să servească intereselor unei grupări politice și să faciliteze o veche obsesie a sistemului: reintrarea SRI în anchetele penale. Curea și-a argumentat poziția criticând selecția surselor, arătând că din mii de magistrați au fost selectați doar aceia care validează o anumită narațiune convenabilă.

Mai mult, jurnalistul a atras atenția asupra unui conflict de interese major ignorat de public: pericolul ca SRI, care deține firme sub acoperire în economie, să redobândească pârghia dosarelor penale de corupție. Acest lucru ar putea duce la eliminarea concurenței din mediul privat prin dosare fabricate. Nu în ultimul rând, Curea a ironizat teatralitatea producției, respingând ideea că magistrații cu voci distorsionate și fețe blurate ar fi în vreun pericol real. El a punctat că, în lipsa unei amenințări fizice directe, precum un pistol la tâmplă, această mascaradă vizuală are doar rolul de a amplifica artificial dramatismul unor plângeri administrative.

Deși a recunoscut calitatea tehnică a materialului Recorder și existența unor probleme reale în justiție, Liviu Mihaiu a identificat omisiuni majore care, în opinia sa, compromit obiectivitatea demersului. El a subliniat, în asentimentul lui Turcescu, lipsa totală a avocaților din economia documentarului. Prezența apărătorilor ar fi fost esențială pentru a oferi o perspectivă echilibrată, aceștia putând expune abuzurile procurorilor și impactul duratei excesive a anchetelor asupra justițiabililor.

Mihaiu a reamintit că teza „capturării justiției” este validă, dar într-un sens istoric ignorat de film: intervenția serviciilor secrete. El a explicat că ofițerii SRI implicați în dosare penale au fost salvați sistematic de justiție de-a lungul timpului, un aspect neatins de documentar.

De asemenea, jurnalistul a pus pe tapet procentul uriaș de achitări din dosarele DNA, situat între 30% și 40%, cifră care indică fie incompetență, fie rea-credință din partea procurorilor – o realitate care contrazice narațiunea eroică promovată de Recorder.

O parte semnificativă a discuției s-a concentrat pe reacțiile emoționale din bula online, exemplificate prin declarațiile unor influenceri precum Emilia Șercan, care afirmau că „nu au putut să doarmă” de indignare după vizionare. Turcescu și invitații săi au taxat dur ceea ce ei consideră a fi o ipocrizie crasă și o memorie selectivă. Mirel Curea a izbucnit, întrebând retoric unde era această indignare și aceste insomnii atunci când mii de oameni nevinovați erau arestați la ordin în era Coldea-Kovesi.

Invitații au adus în discuție cazuri concrete și tragice, precum cel al lui Laurențiu Mironescu sau Tudor Chiuariu, în care vieți și cariere au fost distruse de dosare fabricate, fără ca actualii indignați să reacționeze.

Mesajul transmis a fost clar: documentarul Recorder activează o indignare selectivă, ignorând abuzurile sistemice ale „binomului” din trecut și concentrându-se exclusiv pe actuala putere judecătorească, vinovată doar de faptul că nu mai răspunde la aceleași comenzi ca predecesorii.

În finalul dezbaterii din podcast, Robert Turcescu a concluzionat că această „aliniere a astrelor” – lansarea filmului chiar de Ziua Anticorupție, suprapunerea cu dezbaterea CCR și mobilizarea influencerilor – sugerează pregătirea unui nou val de proteste de stradă.

Jurnalistul a avertizat că „se pregătește ceva”, anticipând că, în cazul unei decizii CCR favorabile magistraților, documentarul va fi folosit drept combustibil principal pentru a scoate oamenii în Piața Victoriei, sub pretextul eliberării unei justiții care, în realitate, este doar disputată între două tabere de putere.