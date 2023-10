Serviciile secrete din România, lăudate de coordonatorul activității de intelligence a NATO

Serviciile secrete din România sunt lăudate de David Cattler. Informațiile sunt o marfă în general, dar pentru serviciile secrete sunt instrumente care le ajută să protejeze statele.

Cine livrează informaţii Alianţei Atlanticului de Nord? Peste 80 de servicii de specialitate, a spus cel care coordonează activitatea de intelligence a NATO şi îl consiliază pe Secretarul General.

80 de structuri de intelligence, pentru NATO

Suntem la sediul NATO, vorbim despre intelligence și, desigur, NATO înseamnă 31 de aliați și cel puțin 31 de servicii de informații care oferă informații aliaților, ca să poată lua decizii. Cum este să lucrezi cu cantități atât de mari de informații, în acest lanț?

David Cattler: Este o experiență incredibilă, deoarece cu 31 de aliați, să spunem 32 în curând (n.r. așteptata aderare a Suediei), avem peste 80 de servicii de informații și securitate în cadrul acestei construcții. De multe ori subliniez că unul dintre lucrurile importante despre care discutăm foarte mult sunt capacitățile politice și militare pe care le are Alianța. Discutăm mult mai puțin în public despre capacitățile de intelligence și securitate, din motive evidente. Dar permite-mi să spun aici, când avem o rețea de peste 80 de servicii de informații și securitate care lucrează unul cu celălalt, cu încredere și siguranță unul în celălalt, este greu să ne gândim la întrebarea care ar putea fi pusă și la care acestea nu ar putea să răspundă atunci când lucrează împreună. Și lucrează împreună aici, într-un mod incredibil de performant.

Astfel, de exemplu, conducerea din România este capabilă nu doar să se bazeze pe capabilitățile excepționale pe care le are România, ci și pe capacitățile celorlalți 31 de aliați. Obțineți tot ce pot oferi mai bun în materie de personal și informații, perspectivele lor, opiniile lor, expertiza pe care acești oameni au acumulat-o. Și chiar contează. Adică, am petrecut ceva timp, în 2019, vorbind despre necesitatea îmbunătățirii procesului decizional la nivelul NATO. Îmi începusem activitatea aici, de fapt, în decembrie 2019, și acesta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am discutat și la care ne-am gândit intens, împreună cu liderii serviciilor de informații.

Și o concluzie pe care am tras-o a fost că intelligence-ul și securitatea sunt esențiale pentru a putea lua decizii mai bune. Așa că am lucrat în ultimii ani, cu mult succes, pentru a ne putea coordona mai bine unii cu alții, să avem contribuții mai bune. Și cred că se vede câștigul în solidaritate, în acțiunile coordonate și în efectul strategic pe care Alianța este capabilă să le obțină prin contribuția pe care serviciile de informații și securitate le pot aduce pentru a îmbogăți dezbaterea și apoi pentru a proteja toate acele decizii care continuă.

Contribuţia României la securitatea Alianţei

Cristina Cileacu: Ați menționat România. Sunt destul de sigură că publicul român ar dori să știe ce aduce România la masă, vreau să spun delegația noastră la NATO ce face pentru a ajuta la îmbunătățirea acestor informații?

David Cattler: Aș spune că primul lucru este că am avut un angajament personal strâns cu directorii serviciilor române de informații și securitate, chiar înainte de a prelua postul, în decembrie 2019. Am vizitat Bucureștiul, în medie, cel puțin o dată pe an în cei patru ani de când sunt aici și ei au venit și aici cel puțin o dată pe an. Așa că avem contacte excelente în persoană. Al doilea lucru pe care l-aș spune este că au o înțelegere excepțională, nu doar asupra situației care apare imediat în interiorul și în jurul României, ci și în regiunea mai largă.

De asemenea, ei înțeleg foarte bine Rusia, înțeleg domeniul cibernetic și toate celelalte probleme transnaționale pe care trebuie să le abordăm împreună. Și m-au ajutat foarte mult să învăț mai multe, să înțeleg mai multe și, pe măsură ce călătoresc, de exemplu, am lucrat mult și cu Moldova în perioada mea aici, și a fost foarte util să mă consult cu România despre ce ar trebui să înțeleg. Când călătoresc și merg la KCNA, cu cine mă voi întâlni?

La ce ar trebui să mă aștept? Acum, nu sunt român și nu lucrez pentru România, lucrez pentru NATO. Așa că trebuie să am o perspectivă foarte largă. Dar mai spun că consider că contribuțiile pe care le aduce România sunt de neprețuit. Și o mare parte din personalul meu imediat, de fapt unii dintre ofițerii mei cheie din divizia mea sunt din serviciile românești și joacă roluri foarte importante în efortul nostru de informații și securitate.

Sursa foto: .sri.ro.

Cum sunt filtrate informaţiile

Întrebat la Digi 24 despre punctele forte și punctele slabe ale acestui sistem, coordonatorul activității de intelligence a NATO, a răspuns:

David Cattler: Tocmai am vorbit foarte scurt reforme pentru că, de fapt, poziţia în care mă aflu, în toată această construcție este destul de nouă în termenii NATO. Existat doar din 2016, și sunt doar al doilea Asistent Secretar General în această calitate. Predecesorul meu a fost un diplomat german. S-a retras anul trecut, iar sarcina sa a fost, de fapt, să creeze acest sistem și să-l facă să funcţioneze. Problema fundamentală care i-a determinat pe liderii aliați să fie de acord cu acest sistem, la Varșovia, în 2016, a fost să încerce să conecteze mai bine informațiile civile și militare și, de asemenea, să conecteze mai bine informațiile și securitatea.

Deci, un punct forte pe care îl avem este ideea că este multă compatibilitate și muncă reciprocă între intelligence și securitate, care trebuie să fie făcută. Al doilea este crearea unui post ASG (n.r Asistent Secretat General), care să fie liderul strategic al acestui efort și să ofere acea conducere, îndrumare și direcție. Ai subliniat proeminența atât a intelligence-ului, cât și a securității. Ca ASG, sunt consilier principal al Secretarului General (n.r al NATO, Jens Stoltenberg), al Secretarul General Adjunct (n.r. al NATO, Mircea Geoană), ar trebui să spun că este român, și al președintelui Comisiei Militare sau al Comitetului Militar (…).

Structurile de intelligence reclamă încredere

La întreabrea dacă sunt de încredere informațiile oferite serviciile din acele țări care sunt, de asemenea, aliate, oficialul a explicat:

David Cattler: Aș reaminti doar că suntem conștienți din punct de vedere politic, în domeniul meu, și cu simţul politicii, dar suntem apolitici în modul în care ne desfășurăm munca. Trebuie să fim, trebuie să fim cu ochii limpezi, trebuie să fim foarte distincți în diferența dintre ceea ce știm, pe baza a ceea ce am ajuns să înțelegem și să apreciem, ceea ce judecăm și ceea ce gândim despre anumite lucruri. Am descoperit că toți colegii mei sunt, sincer, foarte profesioniști în tot ceea ce fac. Mă întâlnesc cu mulţi politicieni din întreaga Alianță, trebuie să avem această interacțiune, fie pentru ca eu să îi informez pe ei, fie ca personalul din subordinea mea, sau ca serviciile să îi informeze. Și auzim de la ei care le sunt opiniile și prioritățile. Dar trebuie să facem ceea ce trebuie și să rămânem pe drumul nostru, pe drumul cel bun. Aș spune că ceea ce am ajuns să apreciez este că, din nou, dacă vorbim de 32 de aliați în curând, este o familie destul de mare, cu 32 de națiuni (…).

NATO slăbeşte eficienţa spionilor ruşi

David Cattler: Sunt lucruri pe care ruşii încearcă să le facă, indiferent unde sunt la post, şi aş include și Rusia însăși, pentru că multe dintre aceste lucruri, operațiuni cibernetice, operațiuni de dezinformare pot fi efectuate practic de oriunde. Dar este mai util, să zicem, să fie într-o locație în străinătate ca să facă treabă. Cred că este important să recunoaștem de la început că acestea sunt decizii naționale, care sunt luate pe baza perspectivelor și legilor naționale. Acțiunile consolidate, pentru că ai văzut, de asemenea, multă coordonare și multe discuții despre coordonare, schimb de informații, multă muncă pentru a fi siguri că cineva nu poate merge pur și simplu dintr-un loc în altul.

Este cu adevărat important, deoarece acest lucru nu doar că pune doar o presiune extraordinară asupra serviciilor de securitate rusești, dar cred că, de asemenea, le dă înapoi (n.r activităţile). Și asta este un lucru bun. Cred că guvernele au devenit mult mai capabile, la fel şi Alianța și publicul nostru, de asemenea, înţelege mai bine ce este dezinformarea, ce înseamnă informaţii eronate, care este adevărul, ce nu este adevărul.