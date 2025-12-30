Un român a luat Premiul de Excelență la Summitul European pentru Știință și Inovare de la Paris 2025

Din cuprinsul articolului Cum s-a născut ideea conferinței AI Beyond Humanity

Recunoașterea internațională prin Premiul de Excelență obținut la Paris de către Răzvan Haritonovici confirmă statutul României de generator de idei de referință în domeniul Inteligenței Artificiale.

Proiectul premiat, conferința „AI Beyond Humanity”, dezvoltată de Master Communications Intl. în parteneriat cu Academia Română și Academia Europeană, se distinge prin abordarea etică și socială a tehnologiei, dincolo de aspectele pur tehnice. Privind spre ediția din 2026, inițiativa se va extinde la nivel internațional, concentrându-se pe modul în care AI poate amplifica potențialul uman în sectoare critice precum sănătatea, educația și energia.

În esență, demersul lui Haritonovici nu doar că promovează colaborarea între om și mașină, dar servește și ca un îndemn la acțiune pentru tinerii cercetători români, subliniind că viitorul aparține celor care au curajul de a inova și de a-și asuma o viziune pe termen lung.

EVZ: Felicitări pentru Premiul de Excelență obținut la Paris! Ce înseamnă această recunoaștere pentru dumneavoastră și pentru România?

Răzvan Haritonovici: Mulțumesc! Este o onoare imensă. Acest premiu nu este doar o recunoaștere personală, ci și o validare internațională a faptului că România poate genera idei și evenimente de referință în domenii-cheie precum Inteligența Artificială. Îl dedic echipei de la Master Communications Intl. și partenerilor care au făcut posibilă conferința „AI Beyond Humanity” de la București.

Răzvan Haritonovici: Totul a pornit din convingerea că AI trebuie discutată nu doar tehnic, ci și etic, social și cultural. Am vrut să creăm un spațiu de dialog la cel mai înalt nivel, unde știința să întâlnească responsabilitatea umană. Parteneriatul cu Academia Română, Academia Europeană – Hubul de la București, și sprijinul Casei Regale au dat amploare și credibilitate acestui demers.

Ce urmează în 2026? Ne puteți spune câteva lucruri despre viitoarea ediție a conferinței?

Răzvan Haritonovici: În 2026, vom organiza o nouă ediție a conferinței, având titlul : AI Beyond Humanity, într-un format extins și cu o deschidere internațională și mai largă. Va avea loc din nou la Academia Română, cu sprijinul Academiei Europene - Hub-ul București și al partenerilor instituționali care au susținut și prima ediție.

Tema principală rămâne aceeași – explorarea interacțiunii dintre inteligența artificială și condiția umană – dar vom aprofunda câteva direcții-cheie: educația, piata muncii, sănătatea, energia și creativitatea. Sunt domenii în care AI poate susține, completa și chiar amplifica potențialul uman, fără a-l înlocui. Vrem să arătăm că viitorul aparține colaborării între om și mașină, nu confruntării.

Un mesaj pentru tinerii inovatori și cercetători din România?

Răzvan Haritonovici: Le-aș spune să îndrăznească. Să nu aștepte permisiuni sau condiții perfecte. Viitorul aparține celor care acționează, experimentează, greșesc și învață. Avem inteligență, avem resursă umană de calitate – trebuie doar să ne asumăm o viziune pe termen lung.