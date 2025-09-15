Social

Un polonez, vacanță de coșmar în România

Comentează știrea
Un polonez, vacanță de coșmar în RomâniaMașină stricată. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un cetățean polonez aflat în vacanță în România împreună cu familia a relatat că a avut parte de un incident neplăcut la returnarea unei mașini închiriate în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă. La finalul sejurului, turistul a fost informat că trebuie să achite o sumă de 400 de euro pentru o zgârietură identificată pe caroserie, scrie site-ul podroze.onet.

Un polonez, vacanță de coșmar în România: L-a scuipat pe tatăl meu

Potrivit declarațiilor acestuia, situația a escaladat după ce tatăl său ar fi fost insultat și scuipat de unul dintre angajații companiei de închirieri auto. Familia susține că întreaga experiență a fost traumatizantă și a afectat negativ percepția generală asupra vizitei în România.

„A fost prima mea dată în București și totodată prima dată când am închiriat o mașină acolo. Și aici m-am confruntat cu unele neplăceri” a povestit Piotr, turistul polonez care venise pentru a patra oară în România, dar pentru prima dată în București.

Cu doar câteva săptămâni înainte de vacanță, un turist polonez, Piotr, a ales să rezerve o mașină prin intermediul platformei Booking. În momentul rezervării, acesta a avut la dispoziție o gamă variată de opțiuni, cu prețuri pentru trei zile de închiriere care variau de la 9 până la 300 de zloți polonezi.

Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA
Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA

De ce s-a enervat angajatul firmei pe client

Piotr a optat pentru o ofertă de mijloc și a achiziționat și asigurarea propusă de platformă, pentru care a plătit circa 230 de lei. Ajuns la destinație, turistul a fost întâmpinat la aeroport de un reprezentant al firmei de închirieri, care s-a arătat amabil și dispus să împărtășească informații despre oraș și despre contextul local.

Odată ajunși la locul de preluare a vehiculului, Piotr și însoțitorii săi au verificat rapid mașina, care părea curată, dar nu au examinat-o în detaliu. Înainte de semnarea contractului, reprezentantul companiei le-a propus o asigurare suplimentară, în valoare de 150 de euro. Turistul a refuzat, menționând că are deja asigurare activă prin Booking, iar angajatul firmei „a devenit nepoliticos”.

„Atunci a devenit nepoliticos. A scos o listă de prețuri și mi-a arătat cât ar costa o reparație. Mi-a fost puțin frică, dar am insistat că nu am nevoie de o a doua asigurare. A devenit atât de agresiv, spunându-mi că trebuie să semnez aici pentru că, dacă nu o fac, orice daune vor fi debitate din contul meu. A fost incredibil de insistent. M-am ținut ferm pe poziție. Am luat cheile”, povestit Piotr.

Coșmar la final de vacanță: turistul polonez acuză o firmă de închirieri auto de practici abuzive

Turistul polonez a mai avut o surpriză neplăcută chiar în ultima zi de vacanță, după ce a returnat autoturismul închiriat. Potrivit relatărilor sale, imediat ce a predat mașina companiei de rent-a-car, un angajat al firmei s-a îndreptat direct spre o zgârietură minoră de pe caroserie, care, spune turistul, era abia vizibilă.

Autobuzele turistice

Turist polonez în Capitală. Sursa foto: Primăria Capitalei

„Nu a inspectat restul vehiculului, ci s-a concentrat doar pe acea zgârietură. Mi-a spus că reparația va costa 400 de euro,” a declarat Piotr. Acesta susține că a încercat să explice că nu el este responsabil pentru defecțiune, însă angajatul i-ar fi reproșat că nu a semnalat problema la momentul preluării mașinii.

Piotr afirmă că zgârietura părea a fi veche, iar reprezentantul companiei nu părea interesat să analizeze situația în detaliu. Totodată, i s-ar fi sugerat să achite contravaloarea presupusei reparații fie în numerar, fie cu cardul, pentru ca astfel să-i fie returnată imediat garanția de 2.100 de euro. Turistul s-a văzut pus într-o situație dificilă, deoarece nu dispunea de suma solicitată, nici în numerar, nici în cont.

Imaginile cu mașina închiriată și factura le puteți vedea AICI.

Turistul polonez, disperat, a sunat la Booking

Polonezul a contactat platforma Booking pentru a verifica dacă polița de asigurare include acoperirea pagubei produse. Reprezentanții serviciului i-au confirmat că dauna este acoperită.

Ulterior, acesta a semnat procesul-verbal întocmit la fața locului, însă a adăugat o notă prin care își exprima dezacordul față de întreaga situație. Când a încercat să noteze aceeași mențiune și pe factura emisă, angajatul unității ar fi rupt documentul. În urma unei discuții tensionate, turistul a reușit, totuși, să obțină o copie a facturii.

Piotr a plătit suma de 400 de euro cerută de firmă, da nu se terminase coșmarul pentru el și familia sa. Firma de închirieri este la 15 minute de aeroport iar angajatul i-a dus până acolo: „Ne-a dus la aeroport. Am trântit cu putere ușa când am coborât, eram foarte supărat. În timp ce descărcam bagajele, i-am spus angajatului că răul se întoarce mereu cu răzbunare. Și i-am urat exact asta. El l-a scuipat în fața pe tatăl meu, un pensionar, ne-a arătat degetul din mijloc și a plecat în grabă,” a relatat turistul, potrivit podroze.onet.pl.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Bărbatul care a sfidat moartea. A supraviețuit plutonului de execuție
23:46 - Un polonez, vacanță de coșmar în România
23:37 - Nicușor Dan: Marea corupție nu a fost deranjată. Ce spune despre Dosarul ICA
23:27 - Ascensiunea lui Theo Rose: de la primele apariții TV la concerte grandioase
23:18 - Amazon lansează funcția „Ascultă rezumatul” pentru cumpărături mai rapide cu ajutorul inteligenței artificiale
23:04 - Paradisul părăsit din inima României revine la viață. Un miracol pe care nimeni nu îl mai credea posibil

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale