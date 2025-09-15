Un polonez, vacanță de coșmar în România

Un cetățean polonez aflat în vacanță în România împreună cu familia a relatat că a avut parte de un incident neplăcut la returnarea unei mașini închiriate în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă. La finalul sejurului, turistul a fost informat că trebuie să achite o sumă de 400 de euro pentru o zgârietură identificată pe caroserie, scrie site-ul podroze.onet.

Potrivit declarațiilor acestuia, situația a escaladat după ce tatăl său ar fi fost insultat și scuipat de unul dintre angajații companiei de închirieri auto. Familia susține că întreaga experiență a fost traumatizantă și a afectat negativ percepția generală asupra vizitei în România.

„A fost prima mea dată în București și totodată prima dată când am închiriat o mașină acolo. Și aici m-am confruntat cu unele neplăceri” a povestit Piotr, turistul polonez care venise pentru a patra oară în România, dar pentru prima dată în București.

Cu doar câteva săptămâni înainte de vacanță, un turist polonez, Piotr, a ales să rezerve o mașină prin intermediul platformei Booking. În momentul rezervării, acesta a avut la dispoziție o gamă variată de opțiuni, cu prețuri pentru trei zile de închiriere care variau de la 9 până la 300 de zloți polonezi.

Piotr a optat pentru o ofertă de mijloc și a achiziționat și asigurarea propusă de platformă, pentru care a plătit circa 230 de lei. Ajuns la destinație, turistul a fost întâmpinat la aeroport de un reprezentant al firmei de închirieri, care s-a arătat amabil și dispus să împărtășească informații despre oraș și despre contextul local.

Odată ajunși la locul de preluare a vehiculului, Piotr și însoțitorii săi au verificat rapid mașina, care părea curată, dar nu au examinat-o în detaliu. Înainte de semnarea contractului, reprezentantul companiei le-a propus o asigurare suplimentară, în valoare de 150 de euro. Turistul a refuzat, menționând că are deja asigurare activă prin Booking, iar angajatul firmei „a devenit nepoliticos”.

„Atunci a devenit nepoliticos. A scos o listă de prețuri și mi-a arătat cât ar costa o reparație. Mi-a fost puțin frică, dar am insistat că nu am nevoie de o a doua asigurare. A devenit atât de agresiv, spunându-mi că trebuie să semnez aici pentru că, dacă nu o fac, orice daune vor fi debitate din contul meu. A fost incredibil de insistent. M-am ținut ferm pe poziție. Am luat cheile”, povestit Piotr.

Turistul polonez a mai avut o surpriză neplăcută chiar în ultima zi de vacanță, după ce a returnat autoturismul închiriat. Potrivit relatărilor sale, imediat ce a predat mașina companiei de rent-a-car, un angajat al firmei s-a îndreptat direct spre o zgârietură minoră de pe caroserie, care, spune turistul, era abia vizibilă.

„Nu a inspectat restul vehiculului, ci s-a concentrat doar pe acea zgârietură. Mi-a spus că reparația va costa 400 de euro,” a declarat Piotr. Acesta susține că a încercat să explice că nu el este responsabil pentru defecțiune, însă angajatul i-ar fi reproșat că nu a semnalat problema la momentul preluării mașinii.

Piotr afirmă că zgârietura părea a fi veche, iar reprezentantul companiei nu părea interesat să analizeze situația în detaliu. Totodată, i s-ar fi sugerat să achite contravaloarea presupusei reparații fie în numerar, fie cu cardul, pentru ca astfel să-i fie returnată imediat garanția de 2.100 de euro. Turistul s-a văzut pus într-o situație dificilă, deoarece nu dispunea de suma solicitată, nici în numerar, nici în cont.

Imaginile cu mașina închiriată și factura le puteți vedea AICI.

Polonezul a contactat platforma Booking pentru a verifica dacă polița de asigurare include acoperirea pagubei produse. Reprezentanții serviciului i-au confirmat că dauna este acoperită.

Ulterior, acesta a semnat procesul-verbal întocmit la fața locului, însă a adăugat o notă prin care își exprima dezacordul față de întreaga situație. Când a încercat să noteze aceeași mențiune și pe factura emisă, angajatul unității ar fi rupt documentul. În urma unei discuții tensionate, turistul a reușit, totuși, să obțină o copie a facturii.

Piotr a plătit suma de 400 de euro cerută de firmă, da nu se terminase coșmarul pentru el și familia sa. Firma de închirieri este la 15 minute de aeroport iar angajatul i-a dus până acolo: „Ne-a dus la aeroport. Am trântit cu putere ușa când am coborât, eram foarte supărat. În timp ce descărcam bagajele, i-am spus angajatului că răul se întoarce mereu cu răzbunare. Și i-am urat exact asta. El l-a scuipat în fața pe tatăl meu, un pensionar, ne-a arătat degetul din mijloc și a plecat în grabă,” a relatat turistul, potrivit podroze.onet.pl.