Și ulterior limba slavă a dispărut aproape complet, dacă nu luăm în considerare marele grup de turiști ruși. De aceea, dacă omul nu monitorizează constant datele din statistici, rămâne surprins de intenția recent anunțată a Ministerului bulgar al Turismului de a deschide un birou de turism în Polonia.

Ministrul bulgar al turismului Mariana Nikolova motivează alegerea prin potențialul mare al acestei piețe, care în ultimii ani a devenit o sursă de aprovizionare cu mobilier, vodcă și chiar roșii roz în Bulgaria. Și, de asemenea, cu numărul tot mai mare de turiști din Polonia, ceea ce este o surpriză pentru cei care nu monitorizează îndeaproape sectorul turistic și nu se odihnesc pe coasta bulgară a Mării Negre.

Ce se planifică

Nu se știe dacă viitoarele alegeri parlamentare de la începutul lunii aprilie din Bulgaria vor schimba aceste intenții, dar deocamdată acestea cer ca din bugetul Ministerului Turismului să se acopere costurile pentru această nouă misiune, care se va deschide în primăvară. Estimările arată că acest lucru va costa aproximativ 100-120 mii de leva pe an, conform răspunsurilor ministerului pentru ziarul „Dnevnik”.

În intenția sa, ministerul face referire la strategia națională actualizată pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Bulgaria 2014 – 2030, în care Polonia este prezentă ca „piață externă tradițională emitentă”. „Există un mare potențial pentru atragerea de noi turiști polonezi în următorii ani, având în vedere că populația Poloniei este de aproximativ 38 de milioane de locuitori. Evaluarea generală este că Polonia se numără printre cele mai importante și promițătoare piețe și există oportunități pentru o creștere durabilă a turiștilor polonezi care vizitează Bulgaria în următorii ani”, a explicat ministerul motivația pentru care a rezervat acest buget.

Acesta a adaugă că obiectivul reprezentanței turistice este de a consolida interesul turiștilor polonezi pentru Bulgaria și de a spori oportunitățile de a prezenta Bulgaria ca destinație turistică pe termen lung.

„În prezent, există o prezență relativ puternică a destinațiilor concurente care au birouri în domeniul turismului în Varșovia – Austria, Cipru, Spania, Italia, Portugalia, România, Turcia, Croația etc.”, a adăugat ministerul condus de Mariana Nikolova.

În răspunsurile acestuia se arată, de asemenea, că Ambasada Bulgariei la Varșovia a organizat o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Turismului, operatori turistici bulgari și reprezentanți ai municipalităților bulgare, care au participat la cea mai mare expoziție din domeniul turismului din Polonia – TT Varșovia -, care se desfășoară în mod tradițional în noiembrie.

Participanții au declarat că deschiderea unui birou permanent al Ministerului bulgar al Turismului în clădirea fostului serviciu comercial și economic, situat în centrul Varșoviei, ar permite, cu o investiție minimă, obținerea unui efect semnificativ privind reprezentarea turismului bulgar în regiune. Din răspunsurile către „Dnevnik” este clar, de asemenea, că această viitoare reprezentanță va răspunde și de alte țări – în afară de Grupul de la Vișegrad (Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia), și de Estonia, Lituania și Letonia, prezentând astfel Bulgaria pe o piață comună cu o populație de peste 68,5 milioane de locuitori.

Ce spun operatorii din turism

„Cu câțiva ani în urmă, la Varna, a avut loc o inundare a cartierului Asparuhovo, ceea ce a dus la titlurile din ziare legate de faptul că Varna se află sub ape. Acest lucru a fost transferat și în presa poloneză. Colegii polonezi mi-au cerut o scrisoare de la primarul din Varna, care să spună ce s-a întâmplat exact, dar municipalitatea nu a răspuns acestei cereri, iar eu am descris singur ce s-a întâmplat – mai exact și am trimis o informare la toată lista mea de e-mail din Polonia”. Astfel, răspunde cererii de reprezentare turistică în Polonia, Gercho Gerchev, manager al operatorului turistic „Frângă” din Varna, care lucrează pe piața poloneză.

El adaugă că este absolut necesar în Polonia să avem un loc unde să oferim informații exacte, adevărate și atractive despre Bulgaria – lucru care nu se face în acest moment, nici măcar de către operatorii de turism care operează pe această piață. El amintește că pe vremuri existau astfel de reprezentanțe în mai multe țări și el crede acestea că au făcut o treabă bună.

Acesta spune că, în 2000, turiștii polonezi au început să se întoarcă în Bulgaria și, treptat, au devenit al patrulea cel mai mare grup de străini care fac plajă în Bulgaria. Crede că interesul a fost reluat din cauza „minunatei coaste bulgare” și a atitudinii tradițional bune a polonezilor față de Bulgaria și bulgari. “Foarte des, oameni complet străini din Polonia, când le spun că sunt din Bulgaria, îmi răspund cu un zâmbet larg și prietenos.

Aceasta este capitalul nostru național neprețuit din această țară. Spre deosebire de cehi”, spune el. Vorbește despre experiența sa amară de la o participare la un târg turistic din Praga, unde a fost neglijat în mod demonstrativ, când a amintit că este din Bulgaria. Crede că acest lucru se datorează cerințelor și pretențiilor turiștilor cehi, cărora el crede că Bulgaria nu le poate răspunde. Spune că pe piața poloneză, anul trecut, Bulgaria a concurat pentru a atrage turiști în principal împreună cu Grecia și Croația.

Menționează că numărul mare de turiști polonezi vin prin intermediul unor mari operatori turistici precum TUI Polonia și Ithaca, în timp ce niște micro-firme ca a sa aduc mai puțini turiști, motiv pentru care hotelierii de aici nu îi consideră parteneri importanți, deoarece nu pot să umple 120 de camere în sezon în două sau trei hoteluri. Totuși, această atitudine a hotelierilor a început să se schimbe anul trecut, când companii destul de mari nu trimiteau turiști.

El spune că polonezii caută cazare în hoteluri de 3 sau 4 stele, cel puțin 60% caută all-inclusive, aproximativ 30% – demipensiune, iar restul – doar pensiune, adică cazare cu mic dejun. Sunt incluse și excursii de o zi sau jumătate de zi de-a lungul coastei, dar nu și cu nopți de cazare la obiective turistice din Bulgaria. Un grup separat și nu cel mai mare sunt așa-numiții turiști care folosesc circuite ce acoperă mai multe țări, inclusiv circuite în Bulgaria, cu câteva nopți de cazare la mare.

Evelina Puleva, managerul firmei Evelyn R, un tur-operator din Burgas, spune, de asemenea, că un astfel de birou de reprezentare ar fi trebuit deschis cu mult timp în urmă. Ea a adăugat că, după germani și ruși, polonezii și cehii au fost principalele contingente de oaspeți pe coasta sudică a Mării Negre în Bulgaria.

Ea a reamintit că transportatorul național polonez Lot are deja rute regulate către cele două aeroporturi maritime, iar turiștii polonezi s-au întors pe coasta bulgară a Mării Negre, în ciuda lipsei politicii de stat și datorită publicității făcute de operatorii din turism. Ea subliniază că polonezii călătoresc mult cu autobuzul și mașina și, dacă situația privind coronavirusul va fi controlată, există șansa ca sezonul să se deschidă cu ei în luna mai.

Vladimir Marinov, managerul operatorului turistic Alexandria Tour, care lucrează și cu turiști cehi și slovaci, spune că majoritatea turiștilor cehi preferă hoteluri de familie, dar încep să le placă stațiunile mai mari. Aceștia se întorc în Bulgaria grație publicității făcute de operatorii de turism locali, partenerii celor bulgari, iar programele pentru clienții fideli au contribuit, de asemenea, la acest lucru.

Și pe această piață, cei mai mari concurenți ai Bulgariei sunt Grecia și Croația. El amintește că, în criza din vara anului 2020, principalii turiști care au venit pe coasta de sud a Mării Negre din Bulgaria au fost turiștii polonezi, germani și cehi. „Practic aceștia au fost cei mai mulți străini care au ajuns în vară”, a analizat el. În mod special cu privire la turiștii din Slovacia, el spune că numărul lor rămâne constant de-a lungul anilor și este format din cei care au venit și înainte și mai puțin din cei noi, ai căror bunici, de exemplu, s-au întâlnit în Bulgaria cu mult timp în urmă și au decis acum să se întoarcă în Bulgaria.

În ceea ce privește vara viitoare, el spune că rezervările au început în decembrie, dar interesul s-a oprit atunci când Republica Cehă s-a închis și a anunțat măsuri antiepidemice stricte. Se așteaptă ca rezervările să se reia în martie-aprilie. În același timp, datorită faptului că majoritatea stațiunilor de schi din Europa sunt închise, cehii au venit la Bansko pentru turism de schi.

În urmă cu zece ani, cehii erau mai activi în a vizita obiective din interiorul Bulgariei, iar acum șederea lor este redusă la 7-10 zile, pe care le petrec mai ales pe plajă. În ceea ce privește intenția de a se deschide un centru turistic în Polonia, el spune că oamenii care vor lucra în acesta ar trebui să fie foarte familiarizați cu destinațiile pe care le vor recomanda și nu doar să facă broșuri. El crede că ar trebui să li se arate oamenilor lucruri pe care nu le știu despre Bulgaria, ori ar trebui prezentate noutățile din locațiile cunoscute.

În afară de asta, adaugă că principalul grup de turiști polonezi nu provine din Varșovia, ci din Cracovia și Katowice, unde există baze Wizz Air (cu zboruri de la Katowice la Burgas) și sunt, de asemenea, zone în care familiile primesc alocații speciale pentru îngrijirea copiilor, ceea ce face, de asemenea, bugetul de vacanță mai mare.

Care este numărul turiștilor

În răspunsurile către Dnevnik, Ministerul Turismului de la Sofia citează datele INS, potrivit cărora România, Germania, Polonia și Grecia sunt cele mai importante 4 piețe pentru Bulgaria pentru turismul de intrare, în rândul statelor membre UE. În 2019, 308.000 de turiști polonezi au fost înregistrați în unități de cazare cu 10 sau mai multe paturi, iar creșterea numărului lor față de 2015 a fost de 94%.

Aceștia adaugă că turiștii din țările din Grupului de Visegrad vizitează Bulgaria în principal pentru turismul estival și cultural și există, de asemenea, interes pentru turismul de pelerinaj, balneo-spa și wellness, culinar, eco și turism rural. “Cu aceste produse de turism de nișă, Ministerul Turismului va lucra pentru a crește numărul de turiști din țările menționate mai sus”, a adăugat ministerul.

În anul de criză 2020, când turismul bulgar a trebuit să se bazeze în principal pe bulgari, un total de peste 85.000 de turiști polonezi au vizitat Bulgaria, potrivit datelor Sistemului Unificat de Informații Turistice (ESTI), unde, prin lege, hotelurile oferă date despre cazările turiștilor. Cei mai mulți dintre ei s-au cazat în Nesebăr – peste 46.000, iar în Varna – peste 17.000.

“Dar au existat turiști polonezi și în Sofia, Primorsko, Pomorie, Țarevo, Kavarna, Sozopol etc.”, a arătat ministerul. O analiză a Camerei de Turism din Burgas arată că, în august anul trecut, cea mai activă lună pentru turismul la mare, în regiunea Burgas nu au existat turiști din Estonia, Ungaria, Letonia și Lituania. În același timp, deși cu un declin mare – de 68% -, au existat oaspeți din Republica Cehă – 13.996 în total, și din Polonia – 30.530, scăderea fiind de 49%. 715 turiști au venit din Slovacia, față de 16.440 în luna august a anului precedent. (Rador)

https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/02/11/4172673_elate_v_bulgariia_ofis_v_polsha_shte_privlicha_turisti/