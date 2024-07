Monden Meghan, atacată cu acid sau cu cuțitul, la Londra. Prințul Harry, scenariu incredibil







Regatul Unit. Prințul Harry a făcut dezvăluiri alarmante, într-un interviu recent acordat pentru emisiunea Tabloids On Trial de la ITV, despre riscurile la care ar fi expusă soția sa Meghan dacă ar reveni în Regatul Unit. Prințul și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la integritatea fizică a soției sale, afirmând că pericolele la care ar putea fi supusă sunt prea mari.

Riscuri semnificative pentru Meghan

"Este încă prea periculos pentru Meghan să se întoarcă în Regatul Unit", a declarat Prințul Harry în timpul interviului. El a subliniat că atenția excesivă a mass-mediei asupra cuplului a creat un mediu periculos, în care orice persoană influențată de relatările tabloidelor ar putea să acționeze violent.

"Tot ce este nevoie este ca o singură persoană să citească aceste lucruri și să acționeze în consecință, fie cu un cuțit, fie cu acid... Acestea sunt lucruri care mă preocupă cu adevărat", a spus Harry, evidențiind potențialele amenințări la adresa siguranței soției sale.

Impactul articolelor de presă asupra vieții familiei regale

Prințul Harry a acuzat presa de un rol crucial în deteriorarea relațiilor sale și ale soției sale Meghan Markle cu familia regală.

În primul său interviu de după încheierea procesului împotriva Mirror Group Newspapers (MGN), Ducele de Sussex a vorbit deschis despre influența negativă a tabloidelor asupra vieții sale private și a legăturilor sale familiale. El a amintit cum regina Elisabeta a II-a, bunica sa, a susținut acțiunile sale legale împotriva News Group Newspapers (NGN), editorul publicațiilor The Sun și News of the World.

Potrivit lui Harry, regina ar fi dorit ca mogulul media Rupert Murdoch să își ceară scuze pentru acțiunile întreprinse de publicațiile sale.

Lupte juridice continue

Ducele de Sussex a adus în discuție și procesele legale pe care le are în desfășurare. El a menționat că procesul împotriva NGN pentru presupusa strângere ilegală de informații este programat să înceapă în ianuarie.

Prințul a subliniat că aceste lupte juridice sunt esențiale pentru a combate practicile neetice ale tabloidelor și pentru a proteja dreptul la intimitate al familiei sale.

Declarațiile Prințului Harry reflectă existența unui mediu profund nesigur pentru Meghan în Regatul Unit, alimentat de o presă agresivă și adesea neetică. Prințul continuă să lupte pentru protejarea familiei sale, evidențiind riscurile concrete și imediate cu care se confruntă din cauza atenției neîncetate și adesea ostile a mass-mediei. Aceste dezvăluiri aduc în prim-plan necesitatea unor măsuri de protecție și reglementare mai stricte pentru a preveni astfel de amenințări.