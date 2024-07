Social Cinci locuri naturale de vis din Republica Moldova. Cât costă plimbarea cu ghidul







Republica Moldova. Basarabia se mândrește cu peste 60 de rezervații naturale, dintre care cinci sunt luate cu asalt de turiști. Inclusiv de persoane venite din afara granițelor țării, în căutarea frumosului și liniștii.

Iată care sunt locurile de basm din Republica Moldova și caracteristicile care le fac de neratat într-o vacanță

Rezervația Naturală „Codrii”

Se găsește la aproape o oră distanță de capitala Chișinău. Aici se află peste 1.000 de specii de plante protejate de lege, 43 de specii de mamifere, 145 de specii de păsări, șapte specii de reptile, 10 specii de amfibieni și și mai mult de 10.000 de specii de insecte. Pe teritoriul rezervației se află Muzeul Naturii, unde pot fi observate mostre diverse ale plantelor și animalelor.

Excursia cu ghidul pe traseul turistic pentru un grup de până la 10 adulți costă 300 de lei. Iar pentru un grup de persoane cu vârste cuprinse între șapte și 16 ani – 200 de lei. În cazul în care grupul de adulți este mai mare de 11 persoane, atunci prețul excursiei pleacă de la 400 de lei.

Intrarea la muzeu pentru un adult costă 25 de lei, iar pentru un preșcolar – 5 lei.

Rezervația se află în raionul Strășeni.

Rezervația naturală „Prutul de Jos”

Republica Moldova. Ca timp, este trei ore distanță de Chișinău. Se găsește de-a lungul cursului inferior al Prutului. Aici își duc existența 220 de specii de păsări. Pot fi observate egrete, pescăruși, rațe, gâște, lebede, chiră de baltă, precum și colonii de pelicani.

Una din marile vedete ale rezervației este lacul Beleu. Când apa din lac se ridică, vizitatorii pot să aleagă un traseu acvatic, iar în restul anului – pentru unul terestru.

Taxa de intrare pe teritoriul rezervației pentru un copil costă 15 lei, iar pentru un adult – 30 de lei. Pentru un grup de până la 10 persoane plimbarea pe traseul turistic cu ghidul costă 200 de lei, iar pentru un grup format din peste 11 persoane – 250 de lei. Rezervația este în raionul Cahul.

Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”

La o distanță de două ore și jumătate de capitală, aici se găsesc 31 de specii de plante rare. 12 dintre ele sunt incluse în Cartea Roșie Moldovei. 19 specii sunt cu un diferit grad de periclitare și fac parte din IUCN Red List Categories.

Rezervația adăpostește 47 de specii de mamifere, 15 specii de reptile și amfibieni și casă pentru 159 de specii de păsări, dintre care 21 de specii sunt introduse în categoria speciilor rare de animale. Zona este recunoscută pentru zimbrii care trăiesc aici. În anul 2005, la rezervație au fost aduși trei.

Excursia cu ghidul pe traseul turistic pentru un grup de până la 10 adulți ajunge la suma de 400 de lei. Pentru un grup de persoane cu vârste între șapte și 16 ani este 200 de lei. În situația în care grupul de adulți este mai mare de 11 persoane, atunci prețul excursiei va începe de la 500 de lei. Intrarea în zona unde stau zimbri costă 50 de lei pentru un adult și 30 de lei pentru persoane cu vârste între șapte și 16 ani. Rezervația se află în raionul Glodeni.

Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”

Drumul de la Chișinău durează aproximativ o oră și jumătate distanță de Chișinău. Aici se găsesc pestre 900 de specii de plante, 151 de specii de ciuperci, 48 de specii de licheni și 65 de specii de mușchi. În rezervație trăiesc 49 de specii de mamifere, dintre care circa 142 de specii sunt păsări, opt – reptile, 12 – amfibii și 65 – nevertebrate. Poate fi observat, în zonă, cerbul nobil, cerbul cu pete și cerbul lopătar.

Pe teritoriul rezervației puteți merge pe un traseu care începe din sectorul fagilor seculari și are o lungime de aproximativ 2,3 kilometri. Acesta poate fi parcurs în două ore. O plimbare cu ghidul costă 50 de lei per adult și 25 de lei per copil. Grupul trebuie să fie format din cel puțin 15-25 de persoane. Rezervația este situată în raionul Ungheni.

Rezervația Naturală „Iagorlâc”

Este aproape de Chișinău, la o oră distanță. Se află la gura râului Iagorlâc, pe malul stâng al Nistrului. Aici au fost consemnate 719 specii de plante, dintre care 50 de specii sunt rare. În rezervație trăiesc 29 de specii de animale, o parte dintre ele fiind pe cale de dispariție. Turiștii pot vedea căprioara, mistrețul, jderul de piatră, vulpea și câinele-raton. În rezervație se întâlnesc și specii rare, așa precum castorul european și hermina.

Excursia cu ghidul pe traseul turistic e organizată pentru un grup de 15-20 de persoane. Taxa include transportul persoanelor interesate de experiență. Dacă grupul pleacă de la Tiraspol, atunci prețul este de 200 de lei de persoană, iar dacă pleacă din Chișinău – de 250 de lei de persoană. Vizitatorii pot veni și cu mașina personală, dar grupul nu trebuie să fie mai mare de șapte persoane.

