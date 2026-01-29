Un oficial-cheie al UE, vizat de o procedură disciplinară internă

Un înalt funcționar al Comisia Europeană a încălcat normele interne ale instituției, potrivit concluziilor unei anchete disciplinare interne, au declarat doi oficiali europeni pentru publicația Politico.

Informația a fost confirmată public, fără a fi menționat numele persoanei vizate, de un vicepreședinte executiv al Comisiei.

Potrivit documentelor, ancheta l-a vizat pe Henrik Hololei, cetățean estonian, suspectat că ar fi încălcat regulile privind conflictele de interese, transparența, acceptarea de cadouri și divulgarea documentelor.

Investigația a analizat activitatea acestuia în perioada în care a ocupat funcții de conducere în cadrul Comisiei Europene.

Henrik Hololei a deținut anterior funcția de director general în domeniul transporturilor la nivelul Comisiei Europene. Ulterior, el a fost numit consilier „Hors Classe” în cadrul Direcției Generale pentru Parteneriate Internaționale.

Conform documentelor citate de POLITICO, acesta a fost informat la data de 21 martie 2025 că face obiectul unei proceduri disciplinare interne.

Joi, în cadrul unei declarații publice, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a confirmat finalizarea procedurii disciplinare, fără a oferi detalii privind identitatea persoanei vizate.

„Comisia Europeană a încheiat o procedură disciplinară cu privire la un înalt funcționar”, a declarat Virkkunen în fața jurnaliștilor.

Aceasta a precizat că investigația a stabilit existența unor abateri de la regulamentele interne.

„Această procedură a stabilit că membrul personalului în cauză a încălcat normele aplicabile”, a mai spus vicepreședintele executiv.

Potrivit declarației, colegiul comisarilor „a decis aplicarea unor măsuri adecvate și proporționale” în cazul funcționarului respectiv.

Doi oficiali ai Comisiei Europene, care au cunoștință directă despre rezultatele anchetei, au confirmat că Henrik Hololei este persoana la care se referă procedura disciplinară.

Aceștia au solicitat anonimatul, invocând caracterul confidențial al cazului și regulile interne privind comunicarea informațiilor sensibile.

Publicația menționează că aceste confirmări vin în contextul în care Comisia Europeană a evitat să ofere detalii suplimentare despre caz, limitându-se la declarații generale privind respectarea procedurilor administrative.

Până la momentul publicării informației, Henrik Hololei nu a răspuns solicitărilor de comentarii transmise de jurnaliști.

De asemenea, Comisia Europeană nu a oferit detalii suplimentare cu privire la natura exactă a măsurilor disciplinare adoptate sau la impactul acestora asupra statutului profesional al oficialului.

Cazul evidențiază aplicarea procedurilor interne ale Comisiei Europene în situațiile în care sunt semnalate posibile încălcări ale normelor administrative și etice de către personalul de rang înalt.