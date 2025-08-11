Un nou concept istoriografic - „Complexul Înaltei Porți”. Acest concept a fost lansat în cartea cu același nume, care poartă semnătura reputatului jurnalist, consultant politic și, evident, istoric, Dan Andronic,

Dan Andronic este istoric prin definiție pentru că a absolvit Facultatea de Istorie, dar și pentru că în calitate de om de presă a creat fenomentul „Evenimentul Istoric”. În plus, a scris nenumărate cărți de istorie, a realizat interviuri istorice cu adevărat prin personalitățile intervievate și subiectele dezbătute.

Complexul Înaltei Porți este titlul celei mai recente cărți semnate Dan Andronic, disponibilă pe edituradecarte.ro. Data anunțării coincinde cu data morții marelui domnitor Mihai Viteazul, unul dintre puținii oameni de stat români care au învins „Complexul Înaltei Porți”!

Eu, personal, cu experiența mea mai puțină în jurnalism, dar mai mare în predarea și cercetarea Istoriei, ca titular al unui curs universitar de Istoriografie Generală și Românească sunt convins că asistăm la nașterea oficială a unui nou concept istoriografic.

Eu, îl așez după conceptul „Byzance apres Byzance” al lui Nicolae Iorga și după „Marea Neagră-placă turnantă a comerțului european” al lui Gheorghe I.Brătianu. Ce înseamnă până la urmă acest „complex”?

„Înalta Poartă” este numele sub care apare Imperiul Otoman în documente și în studii, articole, cărți de istorie. Evul Mediu și chiar debutul modernității stau sub semnul faptului că boierii, singurii care făceau politică se dușmăneau între ei! Unde încercau să aibă prieteni ”contra cost”? Evident, la „Înalta Poartă!” „Complexul” constă în faptul că un pretendent la domnie găsea sau inventa pretexte și fugea la Înalta Poartă ca să „toarne după străvechi obicei”! De multe ori, Marele Vizir și alte pașale reușeau să-l convingă pe Sultan și pârâtul își pierdea capul.

Complexul Înaltei Porți a funcționat nu doar la „Stambul”! În diverse epoci, „Înalte Porți” au fost Berlin și Moscova, iar acum este Bruxelles. Se știu prea bine epocile ca să mai intru în amănunte. Citind această carte constați că Paris și Washington DC n-au prea ajuns să fie „Înalte Porți” deși un rol au avut și aceste capitale în impunerea unor favoriți la „tronul românesc” contemporan!

„Complexul Înaltei Porți” este o carte de Filosofie a Istoriei! Adică nu merge pe criteriul cronologic pe care îl îmbrățișează, de regulă, cărțile de istorie! Nu merge, pentru că istoria nu înseamnă doar date și cronologie! Înseamnă analiză, sinteză, comparație! Înseamnă să intri adânc în studiul problemei, combinând datele istorice cu instrumentele altor științe, precum filosofia, economia, sociologia, științele juridice