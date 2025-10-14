Un jurnalist anti-Israel s-a făcut de râs și și-a șters postarea

Jurnalistul Mehdi Hasan a stârnit controverse internaționale după ce a afirmat că ceea ce el numește „genocidul din Gaza” este, în anumite privințe, mai grav decât alte genociduri istorice, inclusiv Holocaustul și genocidul din Rwanda.

Declarațiile sale, postate inițial pe platforma X/Twitter și ulterior șterse, au atras critici imediate din partea altor jurnaliști și a publicului, ridicând întrebări despre limitele libertății de exprimare în contextul războiului Israel-Hamas.

Hasan a explicat ulterior că și-a exprimat ideea „neîndemânatic”, dar nu și-a retractat mesajul central.

Mehdi Hasan, fondator al companiei media digitale Zeteo și fost prezentator la MSNBC, a făcut comentariul ca răspuns la o postare a jurnalistului Eli Lake, care glumise referindu-se la „un genocid împotriva tunelurilor indigene din Gaza”.

It’s a genocide against the indigenous tunnels of Gaza https://t.co/99S5jRzvwd — Eli Lake (@EliLake) October 12, 2025

Conform capturilor de ecran salvate, Hasan a scris:

„Una dintre modalitățile prin care genocidul din Gaza este mai grav decât multe genociduri anterioare – Rwanda, chiar și Holocaustul – este că nu au existat Hutu sau naziști care să batjocorească genocidul după ce acesta s-a încheiat. Ei au fost ostracizați, deradicalizați sau urmăriți penal.”

Comentariile lui Hasan vin după ani de critică publică a Israelului și a fostului său loc de muncă, MSNBC, unde și-a încheiat emisiunea în 2024.

Postarea a fost ulterior ștearsă, iar Hasan a oferit o clarificare, spunând că mesajul său a fost transmis „neîndemânatic”. În traducere aproximativă, el a declarat:

„Nu a fost nicio intenție de a ofensa comunitatea evreiască, iar eu condamn toate genocidurile, spre deosebire de acei politicieni sau jurnaliști pro-Israel care apără sau, mai rău, neagă genocidul actual din Gaza. Rușine celor care nu recunosc acest lucru.”

Declarațiile lui Hasan au atras critici rapide din partea altor personalități media. Jurnalistul britanic Piers Morgan a reacționat direct, întrebând: „Ți-ai pierdut mințile?”

Worse than the Holocaust? Have you lost your mind? https://t.co/yidRb0BGR7 — Piers Morgan (@piersmorgan) October 13, 2025

În plus, postarea a generat dezbateri intense pe rețelele sociale, unde unii utilizatori au considerat comparația cu Holocaustul drept nepotrivită și ofensatoare, în timp ce alții au discutat despre gravitatea situației din Gaza și despre utilizarea termenului „genocid” în acest context.

Capturile de ecran ale postării au continuat să circule după ștergere, alimentând dezbateri despre responsabilitatea jurnaliștilor și limitele discursului public în situații de conflict armat.

Analizele preliminare sugerează că folosirea termenului „genocid” pentru a descrie evenimentele din Gaza poate avea implicații juridice și politice, fiind discutată în cercuri academice și organizații pentru drepturile omului.

Afirmațiile lui Hasan readuc în atenție o problemă sensibilă: definirea și aplicarea termenului genocid în conflictele contemporane.

La nivel internațional, termenul are implicații legale și istorice semnificative, putând influența opinia publică și deciziile politice.

Experții în drept internațional subliniază că termenul trebuie folosit cu precauție, pentru a evita acuzații de exagerare sau instrumentalizare politică.

În plan regional, afirmațiile lui Hasan au amplificat tensiunile media dintre susținătorii și criticii Israelului și au evidențiat diferențele de percepție asupra evenimentelor din Gaza.

Pe termen lung, incidentul ar putea genera o discuție mai largă despre modul în care jurnaliștii raportează conflictele și despre responsabilitatea folosirii termenilor sensibili precum genocid, fără a minimaliza suferințele istorice sau actuale.