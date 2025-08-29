Social Un gigant din domeniul asigurărilor își pregătește intrarea pe piața din România







Grecii de la Europe Holdings intră pe piața românească, urmărind noi achiziții în sectorul asigurărilor, după ce au preluat NAK Insurance Brokers și AMYNA. În acest context, conducerea companiei Europe Holdings a anunțat că este interesată de colaborarea cu mai multe firme din România, însă planul de acțiune se află în faza de pregătire.

Pe termen lung, Europe Holdings intenționează să își extindă activitățile în domenii precum real estate, vehicule în special flote, răspundere civilă, accidente personale și sănătate, precum și în sectorul garanțiilor, pentru care deține licență de la Banca Centrală a Greciei.

Compania greacă și-a început deja activitatea în România prin regimul de prestare liberă a serviciilor, după ce a obținut anul trecut aprobarea Băncii Centrale a Greciei. Autoritățile române de supraveghere au primit Certificatul de Solvabilitate, transmis în conformitate cu Protocolul de Cooperare dintre instituțiile de profil.

Conducerea Europe Holdings a declarat că obiectivul inițial este colaborarea cu mari firme de construcții grecești din România și operarea în sectoarele Garanții, Asigurări de Transport și Asigurări de Incendiu.

De asemenea, compania poartă discuții cu Vista Bank pentru o posibilă cooperare în domeniul bancassurance. Pe termen lung, Europe Holdings urmărește extinderea pe alte piețe din Balcani, precum Bulgaria, și în regiunea mai largă a Europei de Sud-Est.

La începutul anului 2025, Achmea Holding, companie olandeză specializată în servicii financiare și asigurări, și-a extinde activitatea pe piețele din România și Spania. În România, aceasta a anunțat că operează sub brandul Anytime, iar în Spania sub InShared, platforme online care fac parte din subsidiara elenă Interamerican și funcționează exclusiv digital, conform Profit.ro.

Achmea Holding NV oferă servicii de asigurări, bancare și ipotecare și deservește clienți individuali, companii și instituții în Belgia, Țările de Jos și Luxemburg. De asemenea, compania furnizează consultanță în managementul sănătății ocupaționale, al absenteismului și al bolilor.