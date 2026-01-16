International

Un fost oficial rus, găsit mort în locuința sa din Moscova. Autoritățile vorbesc despre sinucidere

Un fost oficial rus, găsit mort în locuința sa din Moscova. Autoritățile vorbesc despre sinucidereVladimir Putin. Sursa foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV
Un fost oficial de rang înalt din administrația rusă a fost descoperit decedat în locuința sa din Moscova, autoritățile indicând o aparentă sinucidere, într-un context în care numărul morților în circumstanțe neclare din rândul elitei de la Kremlin continuă să crească, potrivit postului polonez TVP World.

Un fost oficial rus, găsit mort în locuința sa din Moscova

Este vorba despre Aleksei Skliar, care a deținut funcția de viceministru al muncii și protecției sociale al Rusiei în perioada 2018–2022. Presa rusă a relatat că acesta a fost găsit fără viață joi dimineață. În timpul mandatului său, Skliar a coordonat sistemele digitale și serviciile guvernamentale online din cadrul Ministerului Muncii. El a părăsit funcția în iulie 2022, după ce a cerut oficial eliberarea din post, conform decretului de revocare.

Agenția de presă de stat TASS, citând serviciile de urgență, a transmis că datele preliminare arată că fostul oficial „s-a sinucis”. La sosirea echipajelor medicale, lângă trupul său ar fi fost găsită o armă de foc, conform informațiilor apărute în presa rusă.

Potrivit relatărilor din mass-media, cu puțin timp înainte de moarte, Skliar ar fi trimis un mesaj de adio apropiaților săi, în care ar fi scris că soția sa „este de vină pentru tot”. Surse apropiate familiei, citate de canalul rusesc de Telegram Baza, au afirmat că, în ultimii ani, cuplul „a avut conflicte şi scandaluri provocate de gelozie”.

Vladimir Putin

Vladimir Putin / sursa foto: captură video

Un nou nume pe lista deceselor controversate

Alina Skliar, a doua soție a fostului viceministru, a refuzat să ofere declarații jurnaliștilor, motivând că se află într-o „stare de şoc emoţional sever”.

Moartea lui Aleksei Skliar se adaugă unei serii tot mai lungi de decese suspecte sau violente în rândul personalităților ruse, înregistrate după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022. De atunci, peste 20 de oficiali de rang înalt — inclusiv miniștri, generali, oligarhi și jurnaliști — au murit în împrejurări variind de la căderi suspecte de la ferestre până la otrăviri și împușcări, alimentând speculații despre conflicte interne pentru putere, anchete de corupție și un climat de paranoia în interiorul elitei ruse.

Cazuri recente similare

În iulie anul trecut, fostul ministru al transporturilor Roman Starovoit a fost găsit mort în mașina sa, într-o suburbie a Moscovei, prezentând o rană de glonț auto-provocată, la doar câteva ore după ce fusese demis de președintele Vladimir Putin. Tot în aceste zile, autoritățile au confirmat descoperirea cadavrului unui oligarh rus în Cipru, precum și decesul unui diplomat al ambasadei ruse din această țară.

