Un bărbat, încătușat pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce a avut un comportament agresiv

Un bărbat de 41 de ani, care a călătorit cu un avion de la Bruxelles la Bucureşti, a fost încătușat pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce a avut un comportament agresiv față de angajați, echipaj și pasageri, fiind în stare avansată de ebrietate. „Având în vedere riscul generat pentru siguranţa zborului şi pasagerilor, bărbatul a fost încătuşat şi condus în spaţiile Poliţiei de Frontieră pentru luarea măsurilor legale”, a anunțat Poliția de Frontieră.

Poliția de Frontieră a anunțat că polițiștii din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București au fost informați de Centrul de Monitorizare și Coordonare că, la bordul unui avion pe ruta Bruxelles-București, un pasager se afla în stare vizibilă de ebrietate.

La fața locului a ajuns o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră, polițiști de la transporturi și jandarmi, care au constatat că bărbatul, un cetățean român de 41 de ani, avea halenă alcoolică puternică, echilibru instabil, vorbire incoerentă și un comportament nepotrivit față de personalul aeroportului, echipaj și pasageri.

Potrivit unui martor citat de HotNews, însoțitorii de bord ar fi încercat să-l liniștească pe bărbat, dar acesta ar fi continuat să înjure și să amenințe, iar în cele din urmă pasagerii au fost nevoiți să-l imobilizeze.

„S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost imobilizat în scaun cu mai multe centuri de siguranță”, a povestit martorul, care a adăugat că incidentul a durat aproximativ 20 de minute.

Pasagerul, aflat sub influența alcoolului, ar fi continuat să strige și să amenințe chiar și după ce a fost imobilizat. El ar fi strigat către pasageri „vaccinaților” și alte mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, a Uniunii Europene și LGBT.

Bărbatul a mai strigat numele Dianei Șoșoacă și al lui Nicolae Ceaușescu, iar la un moment dat a țipat: „Slava România, Slava Diana Șoșoacă”.

După aterizarea avionului, în jurul orei 12.00, pe aeroportul Otopeni au urcat patru-cinci polițiști care l-au luat din aeronavă înainte ca ceilalți pasageri să coboare.