Ponta, atac dur la ministrul de Externe: Ar trebui să demisioneze

Victor Ponta spune că ministrul de Externe ar trebui să își dea demisia, după ce România a fost exclusă de la noile numiri făcute de Uniunea Europeană în Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS).

Fostul premier consideră absența diplomaților români din lista celor 43 de oficiali desemnați un semn clar al lipsei unei politici externe autentice.

Anunțul privind noile numiri a fost făcut de Kaja Kallas, Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Lista publicată înclude cinci manageri de rang înalt , 36 de șefi de deegație și doi adjuncți. Pe această listă nu figurează niciun român.

Victor Ponta a reacționat imediat, afirmând că România „nu are, în realitate, o politică externă proprie”. Fostul premier a declarat că Ministerul Afacerilor Externe este lipsit de viziune și funcționează doar prin inerție. El a adăugat că „dacă am avea un Ministru de Externe în România, acesta și-ar anunța azi demisia de onoare.

Fostul premier a amintit că, în trecut, diplomați români au ocupat funcții europene importante: Viorel Isticioaia-Budura a fost ambasador al Uniunii Europene în Japonia, iar Cristian Tudor a reprezentat UE în Kuweit și Qatar.

Victor Ponta a transmis că lipsa actuală de reprezentare sugerează o diminuare a rolului României în cadrul Uniunii Europene. Ponta crede că România nu mai dezvoltă linii proprii de acțiune și se aliniază constant la pozițiile altor state, ceea ce explică marginalizarea diplomației românești.

În continuare, Ponta a acuzat lipsa de reacție a autorităților române. El a afirmat că o asemenea excludere ar fi trebuit să determine fie demisia ministrului de Externe, fie o reacție fermă la Bruxelles.

„Avem doar câțiva funcționari care lucrează pentru Ucraina și Republica Moldova, dar pentru România există zero politică externă. Aceasta este realitatea dureroasă a politicii externe românești”, a transmis Victor Ponta.