International Rusia are sute de miliarde de euro blocate. UE nu știe cum să folosească banii







Rusia are o sumă colosală, peste 210 miliarde de euro, blocată după începutul războiului din Ucraina. Este vorba despre active ce au fost înghețate de Uniunea Europeană, după cum notează Agerpres. Iar liderii UE nu știu cum să folosească judicios aceste resurse ale Moscovei.

Trebuie ca UE să exploreze toate „căile posibile pentru a utiliza cât mai bine activele ruseşti îngheţate în Europa, în scopul întăririi susţinerii sale pentru Ucraina, a spus şefa diplomaţiei, Kaja Kallas.

„Este esenţial să explorăm toate căile posibile, reducând la minim riscurile potenţiale”, a declarat Kaja Kallas la finalul unei reuniuni informale a miniştrilor de externe din UE de la Copenhaga.

Activele de stat ruse în străinătate au fost îngheţate după invadarea Ucrainei în luna februarie a anului 2022. Cea mai mare parte, circa 210 miliarde de euro, se află în Belgia, ţară membră UE. Cei 27 au decis într-o primă fază să utilizeze dobânzile generate de aceste active, respectiv mai multe miliarde de euro pe an, pentru a finanţa efortul de război în Ucraina.

După multe luni de discuţii, liderii G7 au încheiat un acord în octombrie anul trecut, pentru utilizarea dobânzilor generate de aceste active pentru a garanta un credit în favoarea Ucrainei, în sumă de 45 de miliarde de euro în ceea ce priveşte UE, conform sursei citate.

Mai multe țări care fac parte din UE sunt de părere că trebuie folosit întreg capitalul, nu doar dobânzile.

Alţii în schimb, așa cum e cazul cu Franţa, Germania şi Olanda, sunt mai prudenţi şi subliniază că o confiscare a acestor active se loveşte de obstacole juridice şi riscă să destabilizeze euro deturnând viitori investitori străini.

Soluţii de compromis se află în discuţii între Cei 27, între care ideea, propusă între alţii de Lituania, de a considera confiscarea drept un împrumut acordat Ucrainei pentru a finanţa pagubele de război pe care Rusia va trebui să le plătească la finalul conflictului cu Kievul.