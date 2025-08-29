Justitie Un bărbat din Otopeni s-a baricadat în casă, după ce ar fi ucis copilul partenerei sale







Un bărbat s-a baricadat într-o locuință din Otopeni, iar polițiștii și o echipă de negociatori încearcă să îl convingă să se predea. El este suspectat că a ucis, în urmă cu câteva zile, copilul de trei ani al partenerei sale.

Potrivit unor surse judiciare citate de știripesurse, incidentul este legat de un caz de pe 23 august, când mama unui copil a anunțat IPJ Ilfov că și-a găsit fiul de 2 ani și 8 luni fără suflare în locuința din Otopeni.

La scurt timp, polițiștii au ajuns la locuința indicată și au confirmat că aspectele sesizate se confirmă. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, Compartimentul Morți Suspecte, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

La început, femeia ar fi declarat că acesta avea dureri de burtă. Necropsia, realizată pe 25 august, a arătat leziuni la nivelul stomacului, fapt care a dus la deschiderea unor noi investigații.

Pe 28 august, seara, mama copilului și-a schimbat declarația inițială și a spus că fusese obligată să ofere informații false. Ea a precizat că fiul său ar fi fost agresat de concubinul ei, în vârstă de 28 de ani, care nu este tatăl copilului.

În seara de 28 august, bărbatul a rămas în apartament cu fiul său de un an și a amenințat că se va arunca de la etaj. Copilul a fost salvat de fratele bărbatului și predat polițiștilor.

La fața locului se află acum o echipă de polițiști, coordonată de conducerea IPJ Ilfov, care poartă negocieri cu bărbatul. Cazul este în desfășurare, iar autoritățile vor oferi noi informații pe măsură ce situația evoluează.

„În urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de omor”, au anunțat reprezentanții IPJ Ilfov.

Aceștia au mai adăugat: „Ca urmare a activităților specifice desfășurate de polițiști, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani”.