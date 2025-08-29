Justitie Trei turci au fost reţinuţi pentru complicitate în cazul împuşcăturilor din Centrul Vechi







Trei cetăţeni turci au fost arestaţi preventiv, fiind acuzaţi de complicitate la tentativă de omor calificat, în urma incidentului armat produs în Centrul Vechi al Capitalei, potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Ancheta relevă că suspecţii ar fi oferit sprijin autorului principal şi ar fi încercat să împiedice derularea cercetărilor, prin acţiuni menite să îngreuneze tragerea acestuia la răspundere penală.

Potrivit procurorilor, cei trei bărbaţi identificaţi recent au jucat un rol esenţial în sprijinirea autorului principal, un tânăr de 27 de ani, arestat anterior pentru că a tras cu arma într-un club din Centrul Vechi. Incidentul iniţial a avut loc în noaptea de 13 august 2025, în jurul orei 04:30, când suspectul a folosit un pistol letal deţinut ilegal şi a tras în direcţia agenţilor de pază ai localului.

Unul dintre noii suspecţi, în vârstă de 29 de ani, este acuzat de complicitate la tentativă de omor calificat, dar şi la alte infracţiuni conexe, precum nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburarea ordinii publice.

Potrivit anchetatorilor, autorul principal ar fi comis un al doilea atac pe 20 august 2025, în jurul orei 02:00, când a tras şase focuri de armă în interiorul şi pe terasa aceluiaşi local din Centrul Vechi din Capitală.

Cei doi suspecţi rămaşi, în vârstă de 27 şi 30 de ani, sunt cercetaţi pentru favorizarea făptuitorului. Ancheta arată că, între 20 şi 26 august, aceştia ar fi acţionat pentru a ascunde probe şi pentru a-l ajuta pe autor să evite arestarea.

Unul dintre ei i-ar fi facilitat accesul într-o locuinţă vizată de percheziţii, pentru a sustrage probe relevante, dar şi pentru a-l sprijini să părăsească România. Celălalt ar fi ascuns informaţii în cadrul audierilor şi i-ar fi furnizat autorului detalii despre declaraţiile date, încercând astfel să îl protejeze de anchetă.

Joi, cei trei cetăţeni turci au fost reţinuţi preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti continuă ancheta pentru a stabili cu precizie modul în care a fost organizat şi executat atacul din Centrul Vechi, precum şi posibile conexiuni între suspecţi şi alte persoane implicate în reţeaua infracţională.